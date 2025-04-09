Срок –два месяца: что ждет Трампа в случае провала плана с пошлинами

С недавних пор Дональд Трамп ввел пошлины на импорт товаров из многих стран мира. Это уже довольно негативно повлияло на экономику Соединенных Штатов Америки, однако лидер США утверждает, что все под контролем. Он считает, что со временем это будет иметь положительные последствия для американцев.

Несмотря на это, Трамп оказался под давлением как республиканцев, так и демократов. Кроме политического недовольства есть и социальное – американцы выходят на митинги. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что лидер США стремится выдать желаемое за действительное, говоря, что он якобы контролирует ситуацию с пошлинами.

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Чем американские пошлины угрожают США

Иван Ус отметил, что один из сенаторов от республиканской партии подчеркнул, что у Трампа есть 2 месяца, чтобы доказать американцам успех введенных пошлин.

Если этого не будет, то его лишат права вести ту политику, которая продолжается сейчас. У Трампа начнется конфликт с Конгрессом США – с обеими палатами,

– сказал главный консультант Национального института стратегических исследований.

Он пояснил, что в целом у США есть 5 основных торговых партнеров – ЕС, Китай, Мексика, Канада и Япония.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут ввести дополнительные 50% пошлин на китайские товары, если Пекин не отменит недавно введенные 34% тарифы. Он также пригрозил полным сворачиванием переговоров между странами. В ответ Китай обвинил США в нарушении баланса интересов и пригрозил контрмерами.

С Китаем и ЕС у американцев могут быть определенные проблемы, ведь там, вероятно, не планируют идти навстречу Трампу по отмене тарифов.

Получается так, что большинство стран склоняются к тому, что они не будут принимать предложение лидера США,

– отметил Иван Ус.

Он добавил, что есть много государств, которые "смотрят на реакцию крупных игроков", в частности таких как Китай и ЕС. Если там не пойдут на уступки США, то соответственно другие страны также не захотят этого делать, чтобы не выглядело так, что они сдают свои интересы.