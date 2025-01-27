Не только стоимость нефти и оружие для Украины: какой третий козырь есть в рукаве Трампа

Дональд Трамп начал политику, которая в будущем, вероятно, будет способствовать завершению российско-украинской войны. На агрессию Владимира Путина может повлиять не только снижение цен на нефть и усиление военной помощи Украине, ведь есть еще и третий рычаг влияния.

Такое мнение 24 Каналу высказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, отметив, что Трамп может привлечь к прекращению войны на территории Украины Китай. По ее мнению, не случайным является то, что президент США в ближайшее время планирует встретиться с Си Цзиньпином.

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Кому важен Китай

Ольга Курносова подчеркнула, если Дональду Трампу удастся получить от Китая хотя бы неофициально поддержку по российско-украинской войне, то это будет важное достижение.

Си Цзиньпин может надавить на Северную Корею, чтобы там перестали поставлять оружие в Россию. В результате договоренностей, Китай также может приостановить продажу высокотехнических компонентов оккупантам,

– сказала она.

России, без поддержки Китая, не удастся производить столько оружия, сколько нужно оккупантам.

"Это еще один момент, на который будет давить Трамп, ведь все козыри сейчас у него в руках. А у Путина этого нет, именно поэтому он из последних сил, убивая много россиян, пытается наступать (на фронте в Украине – 24 Канал)", – подчеркнула она.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которого обсудили торговлю, TikTok и другие вопросы. Трамп отметил, что они стремятся совместно сделать мир мирным и безопасным. Он также назвал звонок продуктивным и выразил надежду на быстрое решение важных проблем.