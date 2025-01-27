Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, зазначивши, що Трамп може залучити до припинення війни на території України Китай. На її думку, не випадковим є те, що президент США найближчим часом планує зустрітись із Сі Цзіньпін.

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Кому важливий Китай

Ольга Курносова підкреслив, якщо Дональду Трампу вдасться отримати від Китаю хоча б неофіційно підтримку щодо російсько-української війни, то це буде важливе досягнення.

Сі Цзіньпін може натиснути на Північну Корею, щоб там перестали постачати зброю до Росії. В результаті домовленостей, Китай також може призупинити продаж високотехнічних компонентів окупантам,

– сказала вона.

Росії, без підтримки Китаю, не вдасться виробляти стільки зброї, скільки потрібно окупантам.

"Це ще один момент, на який тиснутиме Трамп, адже всі козирі зараз у нього в руках. А в Путіна цього немає, саме тому він з останніх сил, вбиваючи багато росіян, намагається наступати (на фронті в Україні – 24 Канал)", – наголосила вона.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої обговорили торгівлю, TikTok та інші питання. Трамп наголосив, що вони прагнуть спільно зробити світ мирним і безпечним. Він також назвав дзвінок продуктивним і висловив сподівання на швидке розв'язання важливих проблем.