Трамп рассматривает возможность нанести авиаудар по иранским ядерным объектам, – WSJ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет помешать Ирану создать собственное ядерное оружие. В частности, известно, что его команда разрабатывает так называемую стратегию "максимального давления 2.0" на Иран.

Так, Трамп рассматривает два возможных варианта. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, пишет 24 Канал.

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Что планирует Трамп

Первый вариант предполагает, что США усилят военное давление на Иран, отправив на Ближний Восток большее количество американских войск, самолетов и кораблей, а также будут продавать современное оружие Израилю. Согласно словам собеседников журналистов, некоторые члены команды Трампа рассматривают, в частности, возможность ударов по ядерным объектам Ирана.

Второй подход – угроза применения военной силы в сочетании с жесткими финансовыми санкциями Соединенных Штатов.

Как пишут в издании, это может подтолкнуть официальный Тегеран к дипломатическому урегулированию кризиса.