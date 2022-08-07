У Турции свои интересы, – политтехнолог сказал, поможет ли Эрдоган путину обойти санкции

В ходе переговоров Эрдоган и путин договорились, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях. Но это не поможет россии обойти западные санкции.

Об этом 24 каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что у Турции нет никаких проблем, чтобы оплачивать российский газ в рублях.

Важно Пять турецких банков введут российскую платежную систему "Мир", – Эрдоган

Турция не готова уступать свои экономические интересы

Михаил Шейтельман добавил, что Евросоюз, в отличие от Турции, не мог платить за российский газ рублями. Это ведь означало бы, что Запад сам обходит свои же санкции. Турция не вводила санкции, поэтому ей нет разницы, оплачивать газ долларами или рублями.

Сделайте нам льготный курс рубля на 10% меньше, и мы будем просто меньше платить. У Турции свои экономические интересы, она не готова ими жертвовать ради нас или ради Запада,

– заметил политтехнолог.

По его словам, Турция будет давать россии доллары, россия будет обменивать их на рубли, а затем этими рублями Анкара будет платить за газ.

Турция не поможет россии обходить санкции

Также Михаил Шейтельман сказал, что Турция не будет помогать россии обходить санкции. На это есть 2 причины:

Турция – это страна НАТО. В экономическом плане она ориентирована на Запад и не желает терять там свои связи.

Турция не может поставлять в россию технологии, ведь их в Турции нет.

"Турция – мощное индустриальное государство, но отнюдь не технологическое государство. Оно не производит IT-продукты, микрочипы и т.д., поэтому им нечем помочь россии обойти санкции", – подчеркнул Шейтельман.

Михаил Шейтельман о позиции Эрдогана, возможных переговорах Украины и россии, ситуации на ЗАЭС: смотрите видео

Результаты переговоров Эрдогана и путина: что известно