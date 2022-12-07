Сибирь тоже под угрозой: в FT предположили, почему "хлопок" на аэродромах России – только начало

Прогнозируют, что случаев "хлопка" на территории России вскоре станет больше. СМИ пишут, что Украина теперь не имеет ограничений по расстоянию ударов. Хотя на самом деле причины взрывов на базах оккупантов пока неизвестны.

В скором времени взрывы могут произойти и, например, в Сибири. Об этом рассказал советник украинского правительства по вопросам обороны.

Кстати "Хлопок" на аэродроме в Курске: спутник зафиксировал масштабный пожар

В России больше не будет безопасных зон

Советник, решивший остаться анонимным, отметил, что Украина понимает, как трудно защищаться от таких воздушных атак. Поэтому в России скоро тоже не будет безопасных зон.

Атаки повторяются. У нас нет ограничений на расстояние, и вскоре мы сможем достичь всех целей внутри России – в том числе в Сибири,

– сказал чиновник.

СМИ утверждает, на этой неделе Киев доказал, что может наносить дальние удары без западного оборудования. Пишут, что Украина запустила беспилотники, поразившие 3 военные базы в глубине России — одну всего в 160 километрах от Москвы. Вероятно, журналисты подразумевали взрывы на аэродромах "Энгельс" и в Курске. Хотя доподлинно неизвестно, что повлекло за собой "хлопок".

Русской армии придется защищать свои объекты

Кстати, российские СМИ также разгоняли сообщения о якобы украинских беспилотниках. Однако тогда они противоречат информации о якобы "безупречном российском ПВО". Издание отмечает, что "хлопок" пробил ПВО и поразил стратегические военные базы, которые ранее считались неуязвимыми.

Аналитики считают, вероятно, России следует рассредоточить свои вооруженные силы внутри страны, чтобы защищать свои объекты от различных "хлопков".

Украинский советник подытожил, что это не поможет Украине выиграть войну. По его мнению, лучший способ сделать это уничтожить российские войска на территории Украины. Но он добавил, что это помогает нашим операциям по влиянию внутри России.

Взрывы на аэродромах России: что известно