Собрали хороший "улов": возле Урожайного украинцы ликвидировали бронегруппу россиян
Источник:Отдельная президентская бригада
Несколько дней назад российские войска пытались штурмовать позиции Сил обороны на Таврическом направлении. Оккупанты решили атаковать Урожайное – это было их последней ошибкой.
Украинцами удалось с помощью дронов уничтожить бронегруппу россиян. Напомним, населенный пункт Урожайное освободили еще 16 августа.
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Провальная атака россиян
Российские силы 28 сентября попытались атаковать недавно освобожденное Урожайное Донецкой области. Штурм они совершали силами пехоты, танков и боевых машин. Попытка россиян оказалась неудачной и последней – ВСУ разгромили всю бронегруппу захватчиков.
Обычные FPV-дроны разрушили все планы захватчиков. Известно об уничтожении 6 танков и 3 БМП оккупантов, ликвидировано около 30 военных российской армии. В частности, известно об уничтожении танка T-80BV и боевой машины БПМ-1.
Уничтоженная российская техника возле Урожайного / Ukraine Weapons Tracker
Встречала врага Отдельная президентская бригада совместно с 20-м отдельным батальоном специального назначения, штурмовой ротой 710-й бригады охраны Госспецтрансслужбы, поддержку осуществляла артиллерия 58-й ОМПБр.
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Россияне теряют свою технику
- За последнюю неделю "Армия дронов" поразила огромное количество вражеской артиллерии. В общей сложности было уничтожено 220 единиц вражеской техники – среди них по 33 танка и БМП.
- Украина уничтожила уже более 20% всех реактивных систем залпового огня, которыми располагала Россия. Согласно открытым данным, оккупанты имели 3 887 РСЗО, а Украина уничтожила 798 из них.
- Россияне часто пытаются выдать свою уничтоженную технику за украинскую. Например, главное пропагандистское СМИ России опубликовало уничтожение якобы украинского бронеавтомобиля "Казак", который очень сильно похож на российское авто "Тигр".