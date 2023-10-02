Собрали хороший "улов": возле Урожайного украинцы ликвидировали бронегруппу россиян

Несколько дней назад российские войска пытались штурмовать позиции Сил обороны на Таврическом направлении. Оккупанты решили атаковать Урожайное – это было их последней ошибкой.

Украинцами удалось с помощью дронов уничтожить бронегруппу россиян. Напомним, населенный пункт Урожайное освободили еще 16 августа.

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Провальная атака россиян

Российские силы 28 сентября попытались атаковать недавно освобожденное Урожайное Донецкой области. Штурм они совершали силами пехоты, танков и боевых машин. Попытка россиян оказалась неудачной и последней – ВСУ разгромили всю бронегруппу захватчиков.

Обычные FPV-дроны разрушили все планы захватчиков. Известно об уничтожении 6 танков и 3 БМП оккупантов, ликвидировано около 30 военных российской армии. В частности, известно об уничтожении танка T-80BV и боевой машины БПМ-1.

Уничтоженная российская техника возле Урожайного / Ukraine Weapons Tracker

Встречала врага Отдельная президентская бригада совместно с 20-м отдельным батальоном специального назначения, штурмовой ротой 710-й бригады охраны Госспецтрансслужбы, поддержку осуществляла артиллерия 58-й ОМПБр.

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