Наемники "Вагнера" имеют проблемы у Бахмута, – ISW

Наемники "Вагнера" вернулись на Бахмутское направление в Украине. Но после смерти их главаря Евгения Пригожина боевики на фронте столкнулись с проблемами.

Стоит отметить, что спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш подтвердил переброску в Украину ориентировочно 500 вагнеровцев. Аналитики объясняют, какие действия предпринимают захватчики на фронте.

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Какие проблемы имеют вагнеровцы у Бахмута

Украинские и российские подтверждения о дислокации некоторых бывших сотрудников группы "Вагнера" в районе Бахмута свидетельствуют о том, что "Вагнеру" трудно провести слаженную реформу вокруг нового руководства,

– отметили аналитики.

По их данным, после назначения нового командира вагнеровцев часть личного состава боевиков решила перейти к структурам, связанным с министерством обороны России.

Кроме того, украинский военный рассказал, что вагнеровцы с новыми командирами вернулись в Бахмут, чтобы компенсировать нехватку личного состава российских оккупационных войск в этом районе.

Вагнеровцы вернулись в Украину: изменит ли это что-то