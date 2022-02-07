У Варшавы нет "имперских амбиций" и территориальных претензий к Украине, – МИД Польши
7 февраля 2022 , 14:34Читати новину українською
МИД Польши опроверг фейки, которые распространяют об отношениях страны с Украиной. В сообщении говорится, что дезинформация не разделит государства.
В МИД Польши заявили, что целью искажения истории и дезинформация является создание раскола и напряженности в отношениях между странами. В то же время этого не произойдет.
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Дезинформация нас не разделит,
– заверили в Польше.
В списке дезинформации говорится, что Польша вроде бы имеет "имперские амбиции", а также – выдвигает территориальные претензии к Украине.
Кроме того, упомянут фейк: Польша и Украина якобы используют ревизионистскую историю, чтобы отомстить России.
МИД Польши опроверг дезинформацию: смотрите видео
Помощь от Польши
- Польский премьер Матеуш Моравецкий 4 февраля сообщил, что его страна передаст Украине оружие на следующей неделе. Польша фиксирует усиление агрессии и давления в отношении Украины со стороны России.
- Между тем, с украинской стороны Польша видит решимость защищаться.
- Сначала Польша поставит Украине 100 единиц вооружения. В частности, легкие пехотные минометы калибра 60 миллиметров LMP-2017.
- Также Польша передала Украине гуманитарную помощь для противодействия пандемии коронавируса. В частности, лагерные кровати, одеяла, медицинское постельное белье.