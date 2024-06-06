Украшение III века, произведения Труша и тысячи других ценностей: что изъяли у предателя Медведчука

Недавно правоохранители в рамках уголовных производств изъяли у предателя Виктора Медведчука и вернули в собственность государства уникальное украшение III века, коллекцию древностей и 264 картины. Стоимость артефактов и художественных произведений –миллионы долларов.

Что именно изъяли у Медведчука, подробно рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель.

Обратите внимание Как Кремль и Медведчук создали схему распространения российских фейков в Европе и чем это грозит

Что именно изъяли у Медведчука

Председатель ДСР отметил, что есть отдельный фокус на сохранение культурного наследия. Ведь после 2014 года многое было захвачено, уничтожено, похищено. За это время было три масштабных кейса, о которых сейчас можно говорить.

Уникальное украшение III века, коллекция древностей, картины из коллекции Медведчука – все эти произведения искусства изъяли сотрудники ДСР совместно с коллегами,

– рассказал Андрей Рубель.

Добавил, что коллекцию древностей на миллионы долларов (более 6000 предметов) изъяли у участника группировки, причастного к финансированию псевдореспублики.

Среди них – редкий меч Гуннов, который специалисты датируют в пределах 360/380 – 410/420 лет,

– отметил начальник ДВР.

Также изъяли 264 картины из помещений Медведчука. Интересно, что 112 из них имеют культурную ценность. В частности, это произведения Труша, Эрделли и Глущенко.

Смотрите также Кремль хотел представить Медведчука как "главу правительства" вместо "нелегитимного Зеленского", – WP

Картины, изъятые у Медведчука / Фото Нацполиции

"Стоимость изъятых артефактов и художественных произведений – миллионы долларов. Однако главное – не их стоимость, а то, что достояние нации возвращают государству из частных коллекций бандитов", – подчеркнул Рубель.

112 изъятых картин пополнят музейные фонды