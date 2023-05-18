"Путину плюют в лицо, а он отворачивается": чем занят российский диктатор

Накануне украинского контрнаступления Владимир Путин должен активно искать пути выхода из этой однозначно проигрышной для России ситуации. Впрочем, глава Кремля занят совершенно другими делами и этому есть одно объяснение.

Это в интервью 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил еще одну видимую проблему для Путина, которая зависла в воздухе.

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Леса, пожары, Пригожин

Похоже, Путин решил отвлечься от своей главной проблемы – войны и переключился на решение других вопросов. Речь идет о частых пожарах в российских лесах, каких-то внутренних вопросах туризма, отметил Игорь Яковенко.

"Человек, развязавший войну, накануне контрнаступления должен бы искать пути выхода, или какие-то ответные меры планировать. Зато Путин занимается туризмом и пожарами", – добавил он.

К тому же у российского диктатора есть еще одна публичная проблема – Евгений Пригожин. Его очередные скандальные заявления должны как-то подтолкнуть Путина к решению этого.

"Пригожин матом его посылает каждый день, называет чудаком на букву "м", высказывается в адрес российского минобороны, Генштаба – происходит невесть что. Путину плюют в лицо, а он отворачивается и делает вид, что ничего не произошло", – сказал оппозиционный журналист .

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Классическая реакция

Игорь Яковенко отметил, что такая реакция классическая для человека, который в момент стресса замирает. А вся эта псевдоактивность на публику – ступор. Бункерный руководитель не знает, что делать.

Все это висит в воздухе – Пригожин плюется веером на всех подряд. Гиркин начинает плевать в Пригожина. Шойгу и Герасимов отмалчиваются. Путин отвернулся и занимается посторонними делами. Это предварительная реакция на победоносное контрнаступление украинской армии. Паралич российской власти уже происходит,

– резюмировал он.

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