У врага шансов не будет: ВСУ возле Крыма отрабатывают мощные задания

Вблизи временно оккупированного Россией Крыма проходят тренировки Вооруженных сил Украины. На Херсонщине обучаются гранатометные подразделения "Юг".

Украинские защитники отрабатывают различные навыки. В частности они выполняют огневые задачи по уничтожению танков.

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Шансов у оккупантов не будет

Для того, чтобы эффективно применить противотанковое оружие в реальном бою, надо постоянно и тщательно тренироваться. Поэтому у России не будет шансов прорваться дальше на территорию Украины.

"Настоящая победа в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО", – выразили надежду в Генштабе.

Военные тренируются на Херсонщине / Фото пресс-службы Генштаба ВСУ

Вооруженные силы отрабатывают огневые задачи / Фото пресс-службы Генштаба ВСУ

Продолжаются задания по уничтожению танков / Фото пресс-службы Генштаба ВСУ

Учения тяжелой артиллерии в декабре

Похожие учения организовывали в начале декабря 2021 года. С помощью тренировок проверяли готовность Украины к различным сценариям.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что военные отрабатывали новые тактические приемы ведения боевых действий и повышали профессиональную подготовку.

Военные учения в Украине: что известно

На территории Украины в 2022 году планируют провести 9 масштабных учений. Для этого выделили более 100 миллионов гривен.

В январе разведчики уже организовали тренировки, во время которых учились, как давать отпор врагу на близком расстоянии.

ВСУ в декабре проводили учения противотанковых подразделений. В них приняли участие противотанковые артиллерийские и инженерные подразделения.

Министр обороны Алексей Резников утвердил план обучения украинских военных в 13 странах.

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На Херсонщине продолжаются активные мероприятия по подготовке гранатометных подразделений группировки войск "Юг". На административной границе с временно оккупированной территорией АР #Крым расчеты станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов практически отрабатывают различные огневые задачи.

Стоит отметить, что эффективное применение противотанкового вооружения в реальном бою на административной границе с временно оккупированной территорией, требует постоянной и тщательной тренировки во время занятий.

Итак, там, где держат оборону подразделения группировки войск "Юг", – шансов прорваться в #России не будет, а настоящая победа в этой войне будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к #ЕС и #НАТО.

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