У задержанного брата судьи Вовка нашли еще одну квартиру с сейфами

У брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка Юрия Зонтова нашли еще одну квартиру с сейфами. Там тоже провели обыски.

Про еще одну квартиру рассказали во время судебного заседания, на котором Зонтову продлили меру пресечения. Детективы зафиксировали, как подозреваемый посещал помещение.

Кстати Брата судьи Вовка оставили под стражей: размер залога уменьшили

Что известно о другой квартире

Квартира расположена на улице Глазунова. Доверенность на пользование оформлена на тещу Зонтова Юлию Лысак.

Через 2 часа, как задержали Зонтова, правоохранители получили видео с камер наблюдения. Заметили, что из квартиры выходили двое мужчин с несколькими чемоданами.

Что нашли в квартире

Детективы обыскали квартиру по улице Глазунова. Они нашли 2 сейфа, от которых, по словам адвоката, владелец квартиры не имел ключей.

Что известно о задержании брата Вовка