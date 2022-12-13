Зима для врага будет и холодной, и адской, – у Зеленского анонсировали очень положительные новости
13 декабря 2022, 13:24Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Российские оккупанты надеялись заморозить украинцев. Однако сами окажутся в адской зиме.
Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил, что местами зима для оккупантов будет холодной. А местами – адской.
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Оружия будет больше. Зима для врага будет местами холодной, а где-то адской, если он не уберется из Украины,
– говорится в сообщении.
У России – очень неутешительные новости
- Россия продолжает нести колоссальные потери в Украине. По состоянию на 13 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 95 260 оккупантов. Только за сутки на концерт к Кобзону отправились 500 захватчиков.
- Олег Жданов – военный эксперт – рассказал, что Россия уже потеряла 13 генералов – "это нонсенс, это рекорд для Книги Гиннеса".
- До начала полномасштабного вторжения у России было на вооружении 3 500 танков в боевом состоянии. В то же время их осталось около 500. Кроме того, неизвестно в рабочем ли они состоянии.
- Ежедневно потери России будут только увеличиваться и становиться масштабнее.