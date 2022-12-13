Зима для врага будет и холодной, и адской, – у Зеленского анонсировали очень положительные новости

Российские оккупанты надеялись заморозить украинцев. Однако сами окажутся в адской зиме.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил, что местами зима для оккупантов будет холодной. А местами – адской.

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Оружия будет больше. Зима для врага будет местами холодной, а где-то адской, если он не уберется из Украины,

– говорится в сообщении.

У России – очень неутешительные новости