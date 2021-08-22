У Зеленского и Меркель началась закрытая встреча в Киеве
Источник:Офис президента
Ангела Меркель 22 августа прибыла в Киев. Владимир Зеленский приветствовал канцлера Германии в Мариинском дворце.
Меркель встретилась с Зеленским
У входа во дворец состоялось представление делегаций. После этого президент Украины и его немецкая коллега провели разговор тет-а-тет.
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Далее запланирована встреча с журналистами и продолжение переговоров в расширенном формате.
Заметим, участия в Крымской платформе Меркель не будет. Германию на саммите будет представлять министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Канцлер ездила к Путину
20 августа Меркель ездила с рабочим визитом в Москву. Там она пообщалась с президентом Владимиром Путиным. Глава Кремля убеждал канцлера, чтобы она "повлияла на Украину в вопросе Донбасса". Мол, Киев не выполняет обязательств.
В то же время политик подчеркнула, что поддерживает территориальную цельность Украины. Кроме того, она выступила за продление договора с Киевом о транзите российского газа после 2024 года.
Меркель также подчеркнула, что имеет расхождения во взглядах с Путиным, однако планирует поддерживать с ним контакт.
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