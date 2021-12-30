У Зеленского объяснили падение рейтинга "контртехнологиями"
Источник:"Факты"
По мнению советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, разочарования в действиях Зеленского люди не испытывают. В то же время рейтинг главы государства понижается, говорит Подоляк, из-за "контртехнологии".
Об этом Подоляк рассказал в интервью. У советника Ермака поинтересовались, почему против второго срока Владимира Зеленского, согласно результатам соцопросов, выступили 64% украинцев.
По теме Пришел с Зеленским и уйду с ним, – Ермак о своих президентских амбициях
Подоляк объяснил причины падения рейтинга главы государства
Подоляк подчеркнул, что разочарования главой государства у людей нет, такие результаты дают "банальные формирующие контртехнологии".
Ключевое — государство старого типа сопротивляется. А более 90 процентов медийного пространства, формирующего общественное мнение, принадлежит конкретным финансово-промышленным группам. Какие изменения точно ни при чем. К сожалению, это пространство сейчас негативизировано,
– сказал Подоляк.
Советник главы ОП назвал некоторые социсследования "странными"
Советник главы ОП отметил, что масштабная информационная кампания синхронизировалась со странными социальными исследованиями. Они, говорит Подоляк, появились в большом количестве и почти одновременно.
Качественное социологическое исследование должно иметь какие-то длительные промежутки времени – глубинные исследования, анализ, работа с социальными группами. А у нас практически еженедельно ключевые социологические лаборатории страны вываливают результаты якобы наиболее крутых исследований общественного мнения.
– объяснил свое мнение Подоляк.
Советник главы Офиса Президента считает, что задача негативной медийной кампании – вбросить общество в состояние хаоса. Поскольку, когда человек напряжен – то он гораздо более манипулятивен.
Актуально В ОП ответили, распустит ли Зеленский Верховную Раду
Последний президентский рейтинг в декабре (опрос Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива):
- Владимир Зеленский – 24% из тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать;
- Петр Порошенко – 16%;
- Юлия Тимошенко – 10%;
- Юрий Бойко – 9%;
- Дмитрий Разумков – 9%;
- Игорь Смешко – 6%;
- Евгений Мураев – 6%;
- Владимир Гройсман – 5%;
- Сергей Притула – 5%;
- Олег Ляшко – 2%;
- Руслан Кошулинский – 2%;
- Анатолий Гриценко – 2%;
- Виталий Кличко – 1%.
Смотрите видео об итогах пресс-марафона президента Зеленского: