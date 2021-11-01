У Зеленского определились с новыми министрами: кто может попасть в правительство
Источник:"Украинская правда"
"Слуга народа" якобы предварительно определилась с новыми кандидатурами в Кабмин. СМИ пишут, что речь идет о должностях руководителей министерств экологии, обороны, реинтеграции временно оккупированных территорий.
Под вопросом также увольнение министра экономики Алексея Любченко. Об этом рассказали источники в монобольшинстве. Вместо чиновника могут назначить заместительницу главы Офиса Президента Юлию Свириденко.
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Это все решено на 90%. У нас как всегда оставляют 10% на случай "ну не получилось",
– говорит собеседник СМИ.
Вероятные кадровые изменения в правительстве
- Вместо министра экологии Романа Абрамовского могут назначить заместителя Руслана Стрельца;
- министра обороны Андрея Тарана могут заменить на министра интеграции Алексея Резникова. Кстати, последний уже подал в отставку.
- на место Резникова может прийти нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук;
- вице-премьера Олега урусского хотят сменить на главного таможенника Павла Рябикина.
Когда увольнять министров
Кадровые изменения депутаты "Слуги народа" хотят обсудить вечером 1 ноября. Тогда планируют заседание фракции.
Правда, источники отметили, что "собеседованиями и увольнениями, как всегда, занимались на Банковой".
Что этому предшествовало
- О кадровых ротациях в Кабмине начали говорить еще с начала осени. Например, в конце сентября нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук подтвердила, что поменять могут глав 3 – 4 министерств.
- Уже 28 октября "слуга" Галина Янченко сказала, что на следующей неделе нардепы хотят уволить 5 министров. Однако о ком именно говорится, не уточнила.