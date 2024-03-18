Там нет президента, – у Зеленского отреагировали на "выборы" в России
В России нет демократии, поэтому нет никаких выборов. Президента там просто не существует.
Так процесс голосования в России 24 Каналу прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Американский сенатор Грэм вместе с тем заявил, что Путин – незаконный президент и руководит террористическим государством.
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Выборов в России не существует
Подоляк отметил, что никаких выборов в России не существует физически. Там отсутствуют какие-либо признаки демократичности, которой присущи выборы. Это, в частности:
- отсутствие конкурентной политики;
- отсутствие политического процесса как такового;
- отсутствие альтернатив;
- отсутствие свободы слова;
- отсутствие дискуссии.
Это классическая авторитарная страна, которая уже переходит в тоталитарно-диктаторскую систему управления. Безусловно там нет ничего, что можно назвать любым демократическим словом,
– отметил советник руководителя Офиса Президента Украины.
Путин – не легитимный
По его словам, в России нет президента. Более того, этот субъект по фамилии Путин не является легитимным. Там нет избирательного процесса. И ничего такого там не будет до момента обвала этой системы.
"Это будет классическая, еще раз подчеркиваю, кровавая диктатура, деспотического типа. Исторически мы это уже неоднократно видели", – подчеркнул Подоляк.
Выборы в России: что известно
- Путин проиграл выборы на ряде участков за пределами России. Первое место в выборах в ряде участков занял вице-спикер Государственной думы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков.
- Германия не будет называть Путина "президентом" России. Там заявили, что выборы в России не были ни свободными, ни справедливыми.
- Оппозиционность Бориса Надеждина была ненастоящей. Хакеры получили доступ к его переписке с членом ЦИК, где он стремился соблюдать "допустимые границы оппозиционера".