Там нет президента, – у Зеленского отреагировали на "выборы" в России

В России нет демократии, поэтому нет никаких выборов. Президента там просто не существует.

Так процесс голосования в России 24 Каналу прокомментировал советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Американский сенатор Грэм вместе с тем заявил, что Путин – незаконный президент и руководит террористическим государством.

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Выборов в России не существует

Подоляк отметил, что никаких выборов в России не существует физически. Там отсутствуют какие-либо признаки демократичности, которой присущи выборы. Это, в частности:

отсутствие конкурентной политики;

отсутствие политического процесса как такового;

отсутствие альтернатив;

отсутствие свободы слова;

отсутствие дискуссии.

Это классическая авторитарная страна, которая уже переходит в тоталитарно-диктаторскую систему управления. Безусловно там нет ничего, что можно назвать любым демократическим словом,

– отметил советник руководителя Офиса Президента Украины.

Путин – не легитимный

По его словам, в России нет президента. Более того, этот субъект по фамилии Путин не является легитимным. Там нет избирательного процесса. И ничего такого там не будет до момента обвала этой системы.

"Это будет классическая, еще раз подчеркиваю, кровавая диктатура, деспотического типа. Исторически мы это уже неоднократно видели", – подчеркнул Подоляк.

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