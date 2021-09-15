У Зеленского подтвердили, что Украина может получить систему "Железный купол"

В Офисе Президента подтвердили, что США могут передать Украине систему противовоздушной обороны Iron Dome, то есть "Железный купол". Ранее об этом писали американские СМИ.

Такую поправку в оборонный бюджет-2022 внес конгрессмен Скотт Франклин. Инициатива получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Важно Батарею "Железный Купол" армии США могут передать Украине, – Politico

Американское Минобороны должно подать в Конгресс отчет. В нем отметят варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине. В ОП отметили, что поправка хорошо вписалась в законодательную инициативу по увеличению помощи Украине в области безопасности на 2022 год.

К слову, в законопроекте Палаты представителей США уже есть предложение о предоставлении военной помощи Украине, размером 275 миллионов долларов. Она не включает передачу систем ПВО.