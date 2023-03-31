У Зеленского показали кадры последствий обстрела Запорожья
Источник:Андрей Ермак
Россияне обстреляли Запорожье ночью 31 марта. "Прилеты" были в нескольких селах области.
Кадры с последствиями обстрелов обнародовал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Ранее сообщалось, что оккупанты ударили по области реактивными системами залпового огня и, предварительно, ракетами С-300.
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Последствия атаки
В селе Разумовка в Запорожской области были попадания в жилые частные дома. Однако обошлось без пострадавших.
Также прилетело по селу Нижняя Хортица, ракеты попали в район местной фермы. Предварительно, без пострадавших.
Что известно об атаке Запорожья
В ОВА утром рассказывали, что враг нанес серию ударов по областному центру и пригороду. Разрушения испытали гражданские сооружения. В жилом доме вспыхнул пожар, а взрывная волна повредила соседние дома.
Спасатели отмечали, что пожар достиг 80 квадратов. Сотрудники ГСЧС уже ликвидировали огонь и разобрали конструкции и отдельные разрушенные элементы. Кроме этого дома, оккупанты повредили детский сад, два дома, фасады и окна в рядом стоящих зданиях.
Работники ГСЧС добавили, что скорую пришлось вызвать для беременной женщины, которая была в стрессе.