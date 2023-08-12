Капитуляция и подписание документа: ОП о том, какой будет финальная встреча с представителями России

Участие России в "формуле мира" Украины предусмотрено только на десятом пункте, фиксирующем последствия окончания войны. Для реализации этого пункта требуется капитуляция России.

Игорь Жовква, заместитель главы ОП и дипломатический советник президента, подтвердил, что участие России в "формуле мира" будет только на конечном этапе. В ОП заявили, что из России, которая не была приглашена на обсуждение "мирной формулы" в Копенгаген и Джидду, пока не о чем говорить, поскольку Кремль продолжает агрессию против Украины.

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У Зеленского рассказали, когда Россия будет за столом переговоров

При этом Жовква подчеркнул, что ни одной цивилизованной стране не о чем говорить с Россией. Советник Владимира Зеленского заявил, что находившиеся в Джидде страны не входят в круг собеседников России.

Сейчас не о чем говорить со страной, которая продолжает бомбардировки, не выводит свои войска, нарушает абсолютно все принципы международного права, нормы и принципы Женевских конвенций, устав ООН и так далее. Сейчас не о чем говорить с этой страной ни одной цивилизованной стране. У них, очевидно, свой круг собеседников. Но это точно не те страны, которые присутствовали в Джидде,

– сказал Жовква.

По его словам, реализация десятого пункта "формулы" мира предполагает капитуляцию России. Жовква отметил, что не важно, каким будет правительство в России, поскольку россияне должны зафиксировать окончание войны.

"Вообще не интересно, какое там будет правительство, или министр иностранных дел, или обороны. У них же все равно агрессивное поведение у всех, от главного лица – до занимающих должности и говорят о том, что они на что-то влияют. Какая разница, кто будет от России за столом переговоров? Они должны зафиксировать окончание войны. А это значит – некий документ", – сказал он.

Советник Зеленского добавил, что окончание войны в понимании Киева и его партнеров – это победа Украины.

"Что такое победа – определяет Украина для себя. Вот и все. Тому, кто там будет сидеть – не знаю. Но кто-то будет, наверное", – резюмировал Жовква.

Что известно о "формуле мира"