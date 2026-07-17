У Зеленского рассказали, останется ли Федоров в команде и чего ожидать Хмаре в Минобороны

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин сообщил, что Михаил Федоров останется в команде. Также он прокомментировал перспективы Евгения Хмара на этой должности.

Советник отметил, что окончательная позиция в отношении Федорова пока не определена. Об этом Литвин рассказал в комментарии журналистам.

Что сказали у Зеленского про Федорова?

Он рассказал, что президент дважды общался с эксминистром обороны по его дальнейшей работе.

У них такой уровень отношений и общения, и столько всего было сделано вместе, что они, думаю, найдут, как действовать дальше,

– заявил Литвин.

Однако Зеленский не определился с окончательной позицией для Федорова. Последний не видит себя советником президента и отказался от нескольких предложенных должностей.

Что известно об обязаностях Хмары?

После этого советник прокомментировал, какие компетенции безопасности будет иметь Евгений Хмара. По его словам, действующий исполняющий обязанности министра обороны будет иметь тот же объем задач у Минобороны, что и Федоров.

Главное, что сейчас определяет ход событий – это дальнобойность и медзабастовки, Хмара в этом очень крут,

– подчеркнул Литвин.

Он отметил, что более детальные кадровые изменения объяснят уже после их завершения. Причина, по словам советника, в том, что сейчас много чувствительных вопросов.

Также Литвин возразил, что президент предпочел главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Он сказал. что ситуация может так выглядеть только извне.

Что известно об изменениях в правительстве?

После отставки Михаила Федорова обязанности министра обороны временно возложили на Евгения Хмару. Однако он военный, тогда как закон предусматривает, что оборонное ведомство должно возглавлять гражданское лицо, поэтому это решение сразу вызвало вопрос о его правовом оформлении. Об этом рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в разговоре с 24 каналом.

Владимир Зеленский объяснил увольнение Михаила Федорова его конфликтом с главнокомандующим Вооруженными силами Александром Сырским. Однако в разговоре с 24 каналом народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что президент избрал Сырского прежде всего потому, что он непримечателен.