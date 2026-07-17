Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам.
Що сказали у Зеленського?
Він розповів, що президент двічі спілкувався з ексміністром оборони щодо його подальшої роботи.
У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі,
– заявив Литвин.
Також він прокоментував, які безпекові компетенції матиме Євгеній Хмара. За словами радника, чинний виконувач обов'язків міністра оборони матиме той самий обсяг завдань в Міноборони, що й Федоров.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Головне, що зараз визначає хід подій, – це далекобійність і мідстрайки, Хмара в цьому дуже крутий,
– наголосив Литвин.