Про це повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам.

Що сказали у Зеленського?

Він розповів, що президент двічі спілкувався з ексміністром оборони щодо його подальшої роботи.

У них такий рівень відносин і спілкування, і стільки всього було зроблено разом, що вони, думаю, знайдуть, як діяти далі,

– заявив Литвин.

Також він прокоментував, які безпекові компетенції матиме Євгеній Хмара. За словами радника, чинний виконувач обов'язків міністра оборони матиме той самий обсяг завдань в Міноборони, що й Федоров.

Головне, що зараз визначає хід подій, – це далекобійність і мідстрайки, Хмара в цьому дуже крутий,

– наголосив Литвин.