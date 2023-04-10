У Зеленского рассказали, каким путем Украина будет возвращать Крым

У Украины есть два пути возвращения Крымского полуострова, который захватила Россия. В Киеве рассматривают дипломатический и военный путь.

Постоянная представительница Президента Украины в Крыму Тамила Ташева прокомментировала высказывание заместителя главы ОП Андрея Сибиги. Последний сказал, что Киев готов вести переговоры по Крыму, когда ВСУ выйдут на административные границы временно оккупированного полуострова.

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Украина выберет максимально оптимальный путь освобождения Крыма

Представительница Владимир Зеленского заявил, что для нее нет ничего нового в заявлении Сибиги.

"Он сказал, что мы освобождаем все наши территории. Это ключевая история, заложенная в "формуле мира" президента Зеленского, во всех резолюциях", – сказала Ташева.

Она отметила, что Украина долго говорила о политико-дипломатическом пути освобождения Крыма и именно для этого была создана Крымская платформа.

Однако ситуацию в корне изменило полномасштабное вторжение России, "особенно после тех жертв, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме и так далее".

Мы понимаем сейчас, что Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать территорию нам надо. Поэтому мы используем тот путь, который для нас будет максимально оптимальным состоянием на определенный момент,

– заявила Ташева.

Украина готова разрешить россиянам уйти из Крыма

Она вспомнила слова Зеленского, что Украина предпочитает дипломатический путь, чтобы минимизировать жертвы.

"Да, мы говорим об освобождении военным путем. Хотим ли мы минимизировать жертвы? Однозначно хотим, и президент Зеленский неоднократно об этом говорил: "я бы хотел, чтобы мы освободили Крым не военным путем, потому что это будет означать, что будет меньше жертв, разрушений гражданской инфраструктуры и так далее", – рассказала представитель президента.

Ташева отметила, что Украина может предложить россиянам добровольно уйти из Крыма, зайдя на территорию полуострова.

"И потому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи поставок , загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-то переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем продолжать освобождать военным путем", – резюмировала она.

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