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У Германии есть соблазн возобновить партнерские отношения с Россией, – дипломат

94 Читати новину українською
Россия руками Германии навязывает Украине свой сценарий решения конфликта на Донбассе
Россия руками Германии навязывает Украине свой сценарий решения конфликта на Донбассе / 24 Канал

У Германии есть соблазн возобновить партнерские отношения с Россией, так как наш северо-восточный сосед – это большой рынок и дешевые ресурсы. Таким образом Германия превратится в европейский хаб.

Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

Более подробно о переговорном процессе в материале: Переговоры по Донбассу: почему процесс остановился и когда может возобновиться?

По словам международника, недавно Фонд Эберта – аналитический центр, который финансируется социал-демократической партией Германии, которая традиционно выступала с позиций более глубокого сотрудничества с Россией – провел исследование. В результате были обнародованы четыре сценария дальнейшего развития ситуации в Украине. В частности, аналитики фонда, среди которых и министр иностранных дел России Лавров, считают наибольшей угрозой изоляционистский национализм – националисты, сбросив демократическое руководство Украины, приходят к власти. "Хорошие" сценарии: Украина должна отказаться от вступления в НАТО за какие-то гарантии России и за выход РФ с Донбасса. Во-вторых, ЕС, который не может поглотить Украину в качестве члена, должен предоставить компенсацию. В виде инвестиций.

Германии нужно решать свои определенные проблемы, поддерживать экономический рост. Поэтому есть соблазн возобновить партнерские отношения с Россией. Ось Берлин – Москва даст возможность доминировать Германии на континенте. Немцы считают, что это будет залогом их безопасности. Но компромиссы Украины с Россией, которых хочет Германия, будут исключительно за наш счет. Уйти с Донбасса – это не компромисс, забыв Крым, убийства, разрушения,
– отмечает Хара.

В то же время, по убеждению дипломата, вряд ли России удастся реализовать так называемую формулу Штайнмайера. В частности, сначала предоставить временный статус Донбассу, а потом, после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на неподконтрольной Украине территории, примерно за два месяца, предоставить постоянный особый статус ОРДЛО.

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"Если Порошенко согласится на так называемую "формулу Штайнмайера", то перестанет быть президентом. Большая часть украинского общества склоняется к компромиссам, но среди них нет особого статуса ОРДЛО, отказа от членства в НАТО, всего того, что хочет получить Россия. 15% украинцев готовы с оружием в руках возвращать оккупированные территории", – подчеркнул Александр Хара.

При этом, считает эксперт, подобный сценарий может поддержать Франция, о чем свидетельствует недавний визит Макрона к Путину. Впрочем, сомнительно, что США сделают поворот на 180 градусов от сформулированной позиции относительно решения конфликта на Донбассе: вывод российских войск, введение по всей территории миротворцев, контроль над украино-российской границей. По убеждению Александра Хары, американцы не поддержат сценарии, которые категорически не воспринимаются украинским обществом и нашей политической элитой.

Напомним, министр иностранных дел России Лавров заявил о необходимости "зафиксировать на бумаге так называемую "формулу Штайнмайера" о наделении Донбасса особым статусом, о вступлении закона об особом статусе в силу в контексте проведения выборов". 29 мая президент Федеративной Республики Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, представляющий близкую к России социал-демократическую партию, находился с визитом в Киеве.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Новости России Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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