В Німеччини є спокуса відновити партнерські стосунки з Росією, – дипломат

В Німеччини є спокуса відновити партнерські стосунки з Росією, адже наш північно-східний сусід – це великий ринок та дешеві ресурси. Таким чином Німеччина перетвориться на європейський хаб.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

Більше детально про переговорний процес в матеріалі: Переговори по Донбасу: чому процес зупинився і коли може відновитися?

За словами міжнародника, нещодавно Фонд Еберта – аналітичний центр, що фінансується соціал-демократичною партією Німеччини, яка традиційно виступала з позицій глибшої співпраці з Росією – провів дослідження. В результаті були оприлюднені чотири сценарії подальшого розвитку ситуації в Україні. Зокрема, аналітики фонду, серед яких і міністр закордонних справ Росії Лавров, вважають найбільшою загрозою ізоляціоністський націоналізм – націоналісти, скинувши демократичне керівництво України, приходять до влади. "Добрі" сценарії: Україна мусить відмовитися від вступу до НАТО за якісь гарантії Росії і за вихід РФ з Донбасу. По-друге, ЄС, який не може поглинути Україну в якості члена, має надати компенсацію. На зразок інвестицій.

Німеччині потрібно вирішувати свої певні проблеми, підтримувати економічний ріст. Тому є спокуса відновити партнерські стосунки з Росією. Вісь Берлін-Москва дасть можливість домінувати Німеччині на континенті. Німці вважають, що це буде запорукою їхньої безпеки. Але компроміси України з Росією, яких хоче Німеччина, будуть виключно за наш рахунок. Піти з Донбасу – це не компроміс, забувши Крим, вбивства, руйнацію,

– наголошує Хара.

Водночас, на переконання дипломата, навряд чи Росії вдасться реалізувати так звану формулу Штайнмайєра. Зокрема, спочатку надати тимчасовий статус Донбасу, а потім, після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на непідконтрольній Україні території, приблизно за два місяці, надати постійного особливого статусу ОРДЛО.

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"Якщо Порошенко погодиться на так звану "формулу Штайнмайєра", то перестане бути президентом. Більша частина українського суспільства схиляється до компромісів, але серед них немає особливого статусу ОРДЛО, відмови від членства в НАТО, всього того, що хоче отримати Росія. 15% українців готові зі зброєю в руках повертати окуповані території", – підкреслив Олександр Хара.

При цьому, вважає експерт, подібний сценарій може підтримати Франція, про що свідчить нещодавній візит Макрона до Путіна. Втім, сумнівно, що США зроблять поворот на 180 градусів від сформульованої позиції щодо розв’язання конфлікту на Донбасі: виведення російських військ, введення по всій території миротворців, контроль над україно-російським кордоном. На переконання Олександра Хари, американці не підтримають сценарії, які категорично не сприймаються українським суспільством і нашою політичною елітою.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Лавров заявив про необхідність "зафіксувати на папері так звану "формулу Штайнмайєра" про наділення Донбасу особливим статусом, про набрання законом про особливий статус чинності в контексті проведення виборів". 29 травня президент Федеративної Республіки Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр, який представляє близьку до Росії соціал-демократичну партію, перебував з візитом в Києві.