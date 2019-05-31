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      У Луценко возмутились, что его не пригласили на заседание СНБО

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      Юрия Луценко не пригласили на встречу СНБО 31 мая
      Юрия Луценко не пригласили на встречу СНБО 31 мая / Getty Images

      Генерального прокурора Юрия Луценко не пригласили на совещание Совета нацбезопасности и обороны по энергетической безопасности, которое состоялось 31 мая с участием президента Владимира Зеленского.

      Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Луценко, написала в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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      "Проверила – из состава СНБО не исключен. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", – добавила она.

       

      Зеленский ранее вывел из состава СНБО экс-секретаря Александра Турчинова, экс-главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.

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      Взамен в состав СНБО вошли:

      • Иван Баканов – первый заместитель председателя Службы безопасности – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,
      • Андрей Богдан – глава Администрации президента,
      • Александр Данилюк – секретарь СНБО,
      • Оксана Маркарова – министр финансов,
      • Вадим Пристайко – заместитель главы АП,
      • Руслан Рябошапка – заместитель главы АП,
      • Руслан Хомчак – начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ.

      Чем занимается СНБО?
      Координирует и контролирует работу органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБО вводятся в действие указами президента. Функции СНБО: внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны; координация и контроль за работой органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время, в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Энергетика СНБО ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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