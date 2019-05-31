У Луценко возмутились, что его не пригласили на заседание СНБО
Генерального прокурора Юрия Луценко не пригласили на совещание Совета нацбезопасности и обороны по энергетической безопасности, которое состоялось 31 мая с участием президента Владимира Зеленского.
Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме Луценко, написала в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.
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"Проверила – из состава СНБО не исключен. Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена", – добавила она.
Зеленский ранее вывел из состава СНБО экс-секретаря Александра Турчинова, экс-главу Генштаба ВСУ Виктора Муженко, экс-главу АП Игоря Райнина и министра информационной политики Юрия Стеця.
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Взамен в состав СНБО вошли:
- Иван Баканов – первый заместитель председателя Службы безопасности – начальник главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ,
- Андрей Богдан – глава Администрации президента,
- Александр Данилюк – секретарь СНБО,
- Оксана Маркарова – министр финансов,
- Вадим Пристайко – заместитель главы АП,
- Руслан Рябошапка – заместитель главы АП,
- Руслан Хомчак – начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ.
Чем занимается СНБО?
Координирует и контролирует работу органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБО вводятся в действие указами президента. Функции СНБО: внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны; координация и контроль за работой органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время, в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины.