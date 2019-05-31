У Луценка обурилися, що його не запросили на засідання РНБО
Генерального прокурора Юрія Луценка не запросили на нараду Ради нацбезпеки і оборони щодо енергетичної безпеки, що відбулась 31 травня за участю президента Володимира Зеленського.
Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента були запрошені усі члени Ради нацбезпеки, окрім Луценка, написала у Facebook його прес-секретар Лариса Сарган.
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"Перевірила – зі складу РНБО не виключений. Сподіваюсь, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена", – додала вона.
Зеленський раніше вивів зі складу РНБО екс-секретаря Олександра Турчинова, екс-главу Генштабу ЗСУ Віктора Муженка, екс-главу АП Ігоря Райніна та міністра інформаційної політики Юрія Стеця.
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Натомість до складу РНБО увійшли:
- Іван Баканов – перший заступник голови Служби безпеки - начальник головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ,
- Андрій Богдан – глава Адміністрації президента ,
- Олександр Данилюк – секретар РНБО,
- Оксана Маркарова – міністр фінансів,
- Вадим Пристайко – заступник глави АП,
- Руслан Рябошапка – заступник глави АП,
- Руслан Хомчак – начальник Генштабу – головнокомандувач ЗСУ.
Чим займається РНБО? Координує і контролює роботу органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента. Функції РНБО: внесення пропозицій президенту щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони; координація та контроль за роботою органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони в мирний час, в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
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