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      У украинцев теперь сложнее отобрать жилье по проблемным ипотекам

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      Банки не смогут отобрать жилье без предварительной оценки
      Банки не смогут отобрать жилье без предварительной оценки / Getty images

      В Украине запретили отбирать квартиры без предварительной оценки недвижимости.

      Это следует из судебных постановлений, в которых судьи требуют выполнять формальности, информирует Ubr.ua.

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      По процедуре, банк обязан официально уведомить лицо о взыскании квартиры или дома. Такое уведомление отправляют заказным письмом под подпись, даже если предварительно была устная договоренность и согласие.

      Перед передачей жилья нужно вызвать оценщика и получить официальное заключение о стоимости недвижимости.

      Специалисты объясняют, если банк не получил подпись лица на документе о передаче недвижимости финучреждению и не провел его оценку, может столкнуться с трудностями.

      Например, если банк не провел новую оценку залога, а просто забрал квартиру (без уведомления под подпись), то человек может это оспорить – даже если речь шла о добровольной передаче жилья.

      Заемщик может опротестовать передачу недвижимости, тогда она не достанется банку и останется за человеком. Банк может начать процедуру принудительного взыскания залога, провести оценку и пойти с ней в суд,
      – объясняет старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

      Судебная волокита может затянуться на год и все это время лицо может беспрепятственно проживать в квартире.

      Недвижимость 24 подсчитала, сколько лет надо копить обычному украинцу, чтобы накопить на собственное жилье.

      інфографіка квартира гроші

      Сколько лет украинцам надо собирать на собственную квартиру​

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      Теги: Ипотека Рынок недвижимости Законодательство Банки Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
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