"Азов" получил ударные украинские дроны: бригада впервые показала новейшее оружие в действии
"Вернись живым" передал азовцам первую партию беспилотных авиационных комплексов UAS SETH. Военные показали работу новейшего украинского оружия.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 12-ю бригаду специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины и благотворительный фонд. БпАК уже уничтожают вражеские цели.
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Что известно о новейших БпАК
В "Азове" отмечают, что ударный беспилотник прост в эксплуатации и полностью автоматизирован. Его уже испытали на Торецком направлении.
С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на оккупантов, их вооружение и технику,
– написали в 12-й бригаде.
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К слову, ранее украинские спецназовцы показали зачистку от оккупантов частного сектора под Торецком Бахмутского района.
Азовцы ликвидировали почти 50 российских военных, а также взяли в плен чуть меньше взвода. Кроме того, во время операции удалось эвакуировать несколько десятков гражданских лиц вместе с их домашними животными.