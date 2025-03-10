"Азов" получил ударные украинские дроны: бригада впервые показала новейшее оружие в действии

"Вернись живым" передал азовцам первую партию беспилотных авиационных комплексов UAS SETH. Военные показали работу новейшего украинского оружия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 12-ю бригаду специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины и благотворительный фонд. БпАК уже уничтожают вражеские цели.

Смотрите также Украина открывает доступ к военным технологиям для частных компаний

Что известно о новейших БпАК

В "Азове" отмечают, что ударный беспилотник прост в эксплуатации и полностью автоматизирован. Его уже испытали на Торецком направлении.

С ним операторы ударных дронов будут еще лучше охотиться на оккупантов, их вооружение и технику,

– написали в 12-й бригаде.

Уничтожение российского грузовика с помощью UAS SETH: смотреть видео

К слову, ранее украинские спецназовцы показали зачистку от оккупантов частного сектора под Торецком Бахмутского района.

Азовцы ликвидировали почти 50 российских военных, а также взяли в плен чуть меньше взвода. Кроме того, во время операции удалось эвакуировать несколько десятков гражданских лиц вместе с их домашними животными.