В Киеве на обустройство укрытий в этом году было выделено 1,1 миллиарда гривен, – КГГА

В бюджете столицы на 2026 год на ремонт укрытий и убежищ предусмотрено более 1,1 миллиарда гривен. Распорядителями этих средств назначены районные государственные администрации города Киева.

Об этом сообщает сайт КГГА со ссылкой на и. о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

Смотрите также: Кличко настаивает на проведении экстренного заседания СНБО по плану энергобезопасности столицы

Какова ситуация в столице с укрытиями?

По словам Петра Пантелеева, город продолжает работать над увеличением количества укрытий и убежищ. В Киеве продолжаются ремонтные работы имеющихся защитных сооружений и обустройство новых помещений, пригодных для укрытия населения. Всего с начала полномасштабного вторжения в столице уже отремонтировали почти 3 тысячи защитных сооружений.

В этом году на ремонт укрытий и убежищ столицы предусмотрено более 1,1 млрд грн. Эти средства направляются районным государственным администрациям города Киева, которые определены ответственными за строительство, ремонт и обустройство объектов гражданской защиты,

– говорится в сообщении.

Чиновник подчеркнул, что определение адресов укрытий и выполнение работ обеспечивают районные подразделения, поскольку именно они являются распорядителями средств, выделенных городом.

Пантелеев сообщил, что в 2022–2025 годах городские власти Киева выделили на эти работы около 7 миллиардов гривен, из которых 4,5 миллиарда были направлены на ремонт и надлежащее оснащение укрытий. По его словам, приоритет отдается местам, где не хватает защитных сооружений, в частности микрорайонам без станций метро и отдаленным жилым массивам. Он также отметил, что в настоящее время в Киеве функционируют более 4,3 тысяч укрытий различных типов, форм собственности и количественно-технических характеристик.

Чиновник также напомнил, что в микрорайонах, удаленных от станций метро, жители могут пользоваться укрытиями, оборудованными в школах и других учебных заведениях.

Адреса ближайших укрытий можно посмотреть на ресурсах города: