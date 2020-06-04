Резонансное убийство Джорджа Флойда в США привело к масштабным протестам, погромам и мародерству. На фоне массового недовольства в суде все бывшие полицейские, причастные к делу, получили подозрения.

Власти американского штата Миннесота 3 июня предъявили обвинения трем теперь уже бывшим полицейским. Об этом, ссылаясь на материалы суда, сообщает CNN.

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Кому и за что выдвинули подозрения

Трех бывших полицейских обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству:

37-летнего Томаса Лейна,

26-летнего Александера Куенга,

34-летнего Ту Тао.

Куенг арестован, двое других пока на свободе, однако суд выдал ордера на их арест.

Главному подозреваемому и триггеру протестов в США – Дереку Шовену подозрение объявили ранее. Именно он девять минут стоял коленом на шее Джорджа Флойда. Ему предъявили обвинение в убийстве второй степени, он находится под стражей.

Что говорит прокурор

Генеральный прокурор Миннесоты Кит Эллисон предупредил общественность Миннеаполиса что, хотя всем четырем офицерам были предъявлены обвинения, возбуждение дела против полиции всегда сопряжено с трудностями.

"Попробовать довести это до наказания – дело нелегкое", – сказал Эллисон на пресс-конференции. Он отметил, что перипетии могут возникнуть именно в попытке осудить полицейских к реальному сроку.

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