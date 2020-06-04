Резонансне вбивство Джорджа Флойда у США спричинило масштабні протести, погроми і мародерство. На тлі масового невдоволення у суді всі колишні поліцейські, причетні до справи, отримали підозри.

Влада американського штату Міннесота 3 червня пред'явили звинувачення трьом тепер вже колишнім поліцейським. Про це, посилаючись на матеріали суду, повідомляє CNN.

Тим часом Трамп готовий використати війська для придушення протестів попри позицію Пентагону

Кому і за що висунули підозри

Трьох колишніх поліцейських звинувачують у пособництві і підбурюванні до вбивства:

37-річного Томаса Лейна,

26-річного Александера Куенга,

34-річного Ту Тао.

Куенг заарештований, двоє інших поки на волі, однак суд видав ордери на їхній арешт.

Найголовнішому підозрюваному та тригеру протестів у США – Дереку Шовену підозру оголосили раніше. Саме він дев'ять хвилин стояв коліном на шиї Джорджа Флойда. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві другого ступеня, він перебуває під вартою.

Що каже прокурор

Генеральний прокурор Міннесоти Кіт Еллісон попередив громадськість Міннеаполіса що, хоча всім чотирьом офіцерам були пред'явлені звинувачення, порушення справи проти поліції завжди пов'язане з труднощами.

"Спробувати довести це до покарання – справа нелегка", – сказав Еллісон на пресконференції. Він наголосив, що перепитії можуть виникнути саме у спробі засудити поліцейських до реального терміну.

Підозрюваних у вбивстві Джорджа Флойда зафіксували камери – дивіться на відео

Останні новини про тести у США дивіться за посиланням.

Що потрібно знати про протести у США