Российский паспорт и след брата: что нового известно о подозреваемом в убийстве Портнова
- Гражданина Украины, подозреваемого в убийстве Портнова, задержали в Германии, его брат скрывается в России.
- Братья Азизовы получили российские паспорта, один из которых является недействительным, но это не прекращает их гражданства России.
Вероятным исполнителем убийства Андрея Портнова называют гражданина Украины, которого задержали в Германии. По данным журналистов, его брат, которого также считают причастным к преступлению, сейчас скрывается на территории России.
Сейчас немецкая сторона рассматривает возможность его экстрадиции, однако в какую именно страну – пока неизвестно. Об этом сообщает УП и "Схемы".
Что известно о подозреваемых в убийстве Портнова?
В деле об убийстве Андрея Портнова появились новые детали относительно гражданства вероятных подозреваемых. Речь идет о братьях Александре и Вели Азизовых – уроженцев Донецкой области, которых называют возможными исполнителями преступления.
По обнародованным данным, в 2023 – 2024 годах оба брата получили российские паспорта. Александр Азизов оформил документ в июне 2023 года в Ростовской области России, а его брат – в апреле 2024 года на временно оккупированной территории Донецкой области.
Журналисты проверили действительны ли паспорта подозреваемых. Проверка через российский сервис "Госуслуги" показала, что паспорт Александра является действующим. В то же время паспорт Вели Азизова значится "недействительным". Также установлено, что ранее он получал другой российский паспорт в 2015 году, который тоже имеет аналогичный статус.
Однако сам факт недействительности документа не означает автоматического прекращения гражданства России. Ранее сообщалось, что одного из братьев задержали в Германии, и сейчас рассматривается вопрос его экстрадиции. Другой фигурант, по имеющейся информации, может скрываться на территории России.
Что известно об убийстве Андрея Портнова?
В мае 2025 года в Мадриде возле одной из школ убили бывшего советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Известно, что экс-чиновника застрелили из огнестрельного оружия.
Офис Генерального прокурора Украины также расследует убийство Андрея Портнова в Мадриде. Согласно информации, которая была обнародована, уголовное производство открыто по факту умышленного убийства.
На днях, в Германии задержали гражданина Украины, подозреваемого в убийстве Андрея Портнова. Полиция подозревает, что мотивами убийства могли быть сведение счетов, долги или политический заказ.