Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
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Где находился Вели Азизов?
По приведенным данным следствия, абонентский номер Вели Азизова зафиксировали в Королевстве Испания 18 мая 2025 года, то есть за три дня до убийства Андрея Портнова. Туда подозреваемый попал из Германии через Францию, а выехал в 14:09 21 мая – через 5 часов после преступления.
Источники УП в правоохранительных органах рассказали, что следствие установило номера братьев Азизовых и отследило их перемещения после того, как вышло на задержанных.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
На тот момент украинские номера Александра Азизова уже не использовались. Зато актуальным оставался украинский номер Вели Азизова, что позволило отследить его передвижения.
Отмечается, что Вели вернулся в Германию 22 мая в 02:15, также транзитом через Францию. А в 06:48 он выключил телефон.
В тот же день, менее чем через три часа, телефон Вели Азизова, по данным УП, появился в сети уже на территории Турции. Неизвестно, сколько именно времени он там находился, но 5 июня, через две недели после убийства Портнова, этот же номер был зафиксирован в России.
По данным собеседников УП, телефон включился там лишь на короткое время и почти сразу снова исчез из сети. В следующий раз номер появился в сети только через двадцать дней – 25 июня. И снова на территории Российской Федерации,
– говорится в материале.
Следствие предполагает, что Александр Азизов, которого испанские правоохранители подозревают в совершении убийства, остался в Германии. Тогда как его брат Вели – вероятный соучастник – после убийства отправился в Россию через Турцию.
По данным следствия, Вели Азизов с тем же номером покинул Россию 22 декабря 2025 года, когда он включился на территории Болгарии и в тот же день был зафиксирован в Турции. На следующий день его номер снова переместился в Россию и больше не появлялся ни в украинской сети, ни в международном роуминге.
Напомним, экс-советника Януковича Андрея Портнова убили 21 мая 2025 года недалеко от Мадрида. Нападение совершили возле школы в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон, где учились его дети.
В феврале этого года правоохранители в Германии задержали одного из подозреваемых в убийстве гражданина Украины. Впоследствии журналисты УП обнародовали новые детали расследования.