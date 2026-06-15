Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

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Де перебував Вєлі Азізов?

За наведеними даними слідства, абонентський номер Вєлі Азізова зафіксували у Королівстві Іспанія 18 травня 2025 року, тобто за три дні до вбивства Андрія Портнова. Туди підозрюваний потрапив з Німеччини через Францію, а виїхав о 14:09 21-го травня – через 5 годин після злочину.

Джерела УП у правоохоронних органах розповіли, що слідство встановило номери братів Азізових та відстежили переміщення після того, як вийшло на затриманих.

На той момент українські номери Олександра Азізова уже не використовувались. Натомість актуальним залишався український номер Вєлі Азізова, що дозволило відстежити його переміщення.

Зазначається, що Вєлі повернувся до Німеччини 22 травня о 02:15 так само транзитом через Францію. А о 06:48 він вимкнув телефон.

Того ж дня, менш ніж за три години, телефон Вєлі Азізова, за даними УП, з'явився в мережі вже на території Туреччини. Невідомо, скільки саме часу він там перебував, але 5 червня, через два тижні після вбивства Портнова, цей самий номер був зафіксований у Росії.

За даними співрозмовників УП, телефон увімкнувся там лише на короткий час і майже одразу знову зник із мережі. Наступного разу номер з'явився в мережі лише за двадцять днів – 25 червня. І знову на території Російської Федерації,

– йдеться в матеріалі.

Слідство припускає, що Олександр Азізов, якого іспанські правоохоронці підозрюють у виконанні вбивства, залишився в Німеччині. Тоді як його брат Вєлі – ймовірний співучасник – після вбивства вирушив до Росії через Туреччину.

За даними слідства, Вєлі Азізов з тим же номером залишав Росію 22 грудня 2025 року, коли він увімкнувся на території Болгарії та того ж дня був зафіксований у Туреччині. Наступного дня його номер знову перемістився до Росії, та більше не з'являвся ні в українській мережі, ні в міжнародному роумінгу.

Нагадаємо, ексрадника Януковича Андрія Портнова вбили 21 травня 2025 року поблизу Мадриду. Напад скоїли біля школи у муніципалітеті Посуело-де-Аларкон, де навчались його діти.

У лютому цьогоріч правоохоронці в Німеччині затримали одного з підозрюваних у вбивстві громадянина України. Згодом журналісти УП оприлюднили нові деталі розслідування.