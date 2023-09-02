Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, активы Пригожина уже делят между влиятельными сторонниками Путина.

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Насколько велико было состояние Пригожина

Бизнес руководителя "Вагнера" был лакомым куском для всех российских коррупционеров, способных использовать админресурс. Ведь после начала войны российская экономика начала сокращаться и зарабатывать деньги не на войне стало труднее.

"Речь идет о миллиардах долларов. Не стоит забывать, что подразделения "Вагнера" работали в Африке уже более 10 лет, захватывая все новые и новые активы. Это и месторождения золота, и шахты, где добывают редкоземельные металлы", – рассказал Осечкин.

Не менее значимыми активами Пригожина были и его бизнесы внутри России. Эти бизнесы были совершенно непрозрачной системой, которую было очень удобно "дерибанить". Даже Путин не понимал до конца сколько денег он передал Пригожину.

Подробности! На компании Пригожина ежемесячно перечисляли миллиарды рублей, из которых он финансировал зарплаты для Вагнера. По подсчетам издания "Агентство", в течение 2022 года компании Пригожина получили от России около миллиарда долларов (62,4 млрд рублей). Они отвечали за поставки питания в министерство обороны, российские школы, больницы и парламент. Примечательно, что и сам Путин утверждал, что Россия профинансировала "Вагнер" на 86,3 млрд рублей. В то же время диктатор и его пресс-секретарь постоянно отмечали, что юридически "Вагнера" не существует.

Кто и как завладеет активами Пригожина