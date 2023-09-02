Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, активы Пригожина уже делят между влиятельными сторонниками Путина.
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Насколько велико было состояние Пригожина
Бизнес руководителя "Вагнера" был лакомым куском для всех российских коррупционеров, способных использовать админресурс. Ведь после начала войны российская экономика начала сокращаться и зарабатывать деньги не на войне стало труднее.
"Речь идет о миллиардах долларов. Не стоит забывать, что подразделения "Вагнера" работали в Африке уже более 10 лет, захватывая все новые и новые активы. Это и месторождения золота, и шахты, где добывают редкоземельные металлы", – рассказал Осечкин.
Не менее значимыми активами Пригожина были и его бизнесы внутри России. Эти бизнесы были совершенно непрозрачной системой, которую было очень удобно "дерибанить". Даже Путин не понимал до конца сколько денег он передал Пригожину.
Кто и как завладеет активами Пригожина
Все, к чему прикасался Пригожин, приносило ему огромные доходы. И об этом прекрасно знали в ФСБ.
Еще в конце прошлого года начались распространяться слухи о том, что глава "Вагнера" может готовить мятеж против Путина. Соответственно, у российских спецслужб было множество возможностей задержать Пригожин еще до того, как он начал мятеж.
"Однако вместо того, чтобы остановить мятеж, спецслужбы дали ему созреть, чтобы в будущем отобрать активы Пригожина. И теперь денежные потоки Вагнера перейдут к людям из близкого окружения Путина, а также к бизнесменам, которые тесно связаны с ФСБ и ГРУ", – убежден Осечкин.
Владимир Осечкин о тех, кому достанутся активы Пригожина: смотрите видео
Эти процессы уже начались. Например, 26 августа в Буркина-Фасо вылетел самолет с боевиками "РСБ-групп", которые, вероятно, будут контролировать тамошние золотые месторождения. Эту якобы "охранную компанию" возглавляет человек, связанный с ФСБ.
В то же время в других африканских странах место "Вагнера" занимает новосозданная ЧВК "Редут", подконтрольная олигарху Александру Тимченко Новые ЧВК будут переманивать к себе бывших боевиков Вагнера, поэтому до конца года от пригожинской структуры не останется ничего.
Последние события в жизни Пригожина
- После провала своего мятежа руководитель "Вагнера" надолго исчез из медийного пространства. И только потом начал появляться на публіке в контексте Африки, в частности – на российском саммите, который большинство стран континента проигнорировали.
- Также Пригожин поддержал мятеж в Нигере, и уже скоро якобы отправился в Африку для того, чтобы не дать структурам, близким к российскому минобороны, занять там его место.
- Однако уже через несколько дней после публикации видео военный преступник Пригожин вернулся в Россию, где, летя над Тверской областью, его самолет, вероятно, был сбит комплексом С-300. Все находившиеся на борту погибли, включая близких Пригожину людей нациста Дмитрия Уткина и финансового руководителя Валерия Чекалова.