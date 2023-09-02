Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. За його словами, активи Пригожина вже ділять між впливовими прихильниками Путіна.
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Наскільки великими були статки Пригожина
Бізнес очільника "Вагнера" був ласим шматком для всіх російських корупціонерів, які здатні використовувати адмінресурс. Адже після початку війни російська економіка почала скорочуватися й заробляти гроші не на війні стало важче.
"Йдеться про мільярди доларів. Не варто забувати, що підрозділи "Вагнера" працювали в Африці вже понад 10 років, захоплюючи все нові й нові активи. Це і родовища золота, і шахти, де видобувають рідкоземельні метали", – розповів Осєчкін.
Не менш вагомими активами Пригожина були і його бізнеси всередині Росії. Ці бізнеси були абсолютно непрозорою системою, яку було дуже зручно "дерибанити". Навіть Путін не розумів до кінця, скільки грошей він передав Пригожину.
Хто і як заволодіє активами Пригожина
Все, до чого торкався Пригожин, приносило йому величезні прибутки. І про це прекрасно знали в ФСБ.
Ще наприкінці минулого року почалися ширитись чутки про те, що очільник "Вагнера" може готувати заколот проти Путіна. Відповідно, у російських спецслужб було безліч можливостей затримати Пригожина ще до того, як він розпочав заколот.
"Однак замість того, щоб зупинити заколот, спецслужби дали йому визріти, щоб у майбутньому відібрати активи Пригожина. І тепер грошові потоки “Вагнера” перейдуть до людей із близького оточення Путіна, а також до бізнесменів, які щільно пов’язані з ФСБ та ГРУ", – переконаний Осєчкін.
Володимир Осєчкін про тих, кому достануться активи Пригожина: дивіться відео
Ці процеси вже розпочалися. Наприклад, 26 серпня в Буркіна-Фасо вилетів літак із бойовиками "РСБ-групп", які ймовірно контролюватимуть тамтешні золоті родовища. Цю нібито охоронну компанію очолює людина, пов’язана з ФСБ.
Водночас у інших африканських країнах місце "Вагнера" посідає новостворена ПВК "Редут", підконтрольна олігарху Алєксандру Тимченко. Нові ПВК будуть переманювати до себе колишніх бойовиків “Вагнера”, тому до кінця року від пригожинської структури не залишиться нічого.
Останні події в житті Пригожина
- Після провалу свого заколоту очільник "Вагнера" на тривалий час зник із медійного простору. І лише згодом почав виринати в контексті Африки, зокрема на російському саміті, який більшість країн континенту проігнорували.
- Також Пригожин привітав заколот у Нігері, і вже незабаром нібито вирушив у Африку для того, щоб не дати структурам, що близькі до російського міноборони, посісти там його місце.
- Однак вже за кілька днів після публікації відео воєнний злочинець Пригожин повернувся в Росію, де летячи над Тверською областю, його літак, ймовірно, був збитий комплексом С-300. Всі, хто знаходився на борту, загинули, включно з близькими Пригожину людьми нацистом Дмітрієм Уткіним та фінансовим керівником Валєрієм Чекаловим.