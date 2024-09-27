Следователи по делу убийства Фарион держат в секрете детали расследования, – СМИ
Источник:"Украинская правда"
Следователи утаили детали расследования дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Перед этим журналисты пытались узнать, нашли ли оружие, из которого убили филолога.
Среди прочего в полицию был предоставлен запрос относительно возможных заказчиков убийства, сообщников, мотивов преступления и дополнительных обстоятельств. Об этом пишет "Украинская правда".
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Что сказали в полиции по делу Фарион
В ответ на запрос журналистов по делу убийства Фарион в Нацполиции сообщили, что следствие не позволяет разглашать информацию о ходе досудебного расследования.
Согласно статье 8 Закона Украины "О доступе к публичной информации" тайной признается информация, которая содержит тайну досудебного расследования,
– сказали в полиции.
Там также добавили, что сведения досудебного расследования могут разглашаться, если на это будет письменное разрешение следователя или прокурора и только в том объеме, который они определят возможным.
"На разглашение запрашиваемой информации письменного разрешения следователя или прокурора в настоящее время не предоставлено", – подытожили полицейские.
Напомним, что недавно адвокат дочери Фарион Наталья Романик заявила, что в деле якобы появились новые доказательства. В частности, речь шла о том, что экспертиза показала, что подозреваемый Зинченко "был на месте преступления с вероятностью 99,99%".