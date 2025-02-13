Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион попросил отдельную камеру

Во Львове состоялось очередное заседание по делу 18-летнего Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Зинченко обратился в суд с просьбой разрешить ему телефонные разговоры с отцом и перевести его в отдельную камеру.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на zaxid.net.

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Какими были просьбы Зинченко в суд

13 февраля во Львове состоялось очередное заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Парень обратился в суд с просьбой разрешить ему звонить к отцу.

Также он подал ходатайство о переводе в отдельную камеру, объяснив это тем, что ему неудобно находиться с другими заключенными, поскольку те курят сигареты.

Адвокат подозреваемого Игорь Сулима поддержал просьбу, отметив, что клиент всю жизнь занимался спортом, и сигаретный дым в тесной камере для него является "пыткой".

Судья Петр Невойт принял решение разрешить телефонные звонки, но отказал в переводе в отдельную камеру.

К слову, адвокат Зинченко спрашивал у ChatGPT, действительно ли на фото с места преступления подсудимый. Нейросеть якобы обнаружила, что фотография имеет признаки фотошопа