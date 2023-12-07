Чтобы не закончить, как Кива: Юсов сказал, что должны сделать предатели и военные преступники
На территории России был ликвидирован предатель Украины Илья Кива. В Главном управлении разведки рассказали, что делать коллаборантам и военным преступникам, чтобы их не постигла такая же участь.
В среду 6 декабря стало известно, что СБУ удалось дотянуться до Кивы в Подмосковье и отправить его на тот свет. На следующий день утром в эфире национального телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов прокомментировал смерть коллаборанта – информирует 24 Канал.
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Что делать предателям, чтобы их не постигла судьба Кивы
По словам спикера, все коллаборанты и военные преступники должны сдаться в руки украинского правосудия – только так они могут обезопасить себя от летальных исходов, уже догнавших Илью Киву.
Сейчас мы можем подтвердить и констатировать факт (ликвидации Кивы – 24 Канал). И обращусь к другим коллаборантам, предателям и военным преступникам: наиболее безопасным путем для вас является сдача в руки украинского правосудия. Приговор будет действительно гарантировать соблюдение ваших дел, регулярное питание.
Как отметил Юсов, пребывание на территории государства-агрессора опасно. Также спикер украинской разведки заверил: справедливое ранение догонит каждого преступника, предателя и коллаборанта.
Российская пропаганда не знает, что делать
- Через несколько часов после ликвидации Ильи Кивы появились кадры с его места смерти. На них – силовики с металлодетекторами что-то ищут в снегу; видно немного представителей информационных помоек Кремля.
- В общем, так называемые российские журналисты довольно вяло освещали смерть украинского предателя. Во время этого включения Юсов констатировал: "Илья Кива был одним из лиц российской пропаганды. Распространение этой истории для российских пропагандистов является очень болезненным и чувствительным делом".
- Добавим, что нашли тело коллаборанта недалеко от столицы вражеского государства. Собственно, в селе Супонево на территории парковой зоны гостиницы "Величъ Country Club". Расположен населенный пункт в около 67 километрах от Москвы, если ехать по автодорогам.
- Вражеские СМИ заявляли, что якобы на правом виске Кивы – резаная рана, а на левой части лица – гематома. В то же время, источники нашего издания информируют, что ликвидировали предателя с помощью стрелкового оружия.