Этот момент особенно болит ветерану, который поделился со своими впечатлениями и мыслями. Ведущая 24 Канала Яна Богославская заметила, что ветеран, активист Олег Симороз присутствует фактически на всех заседаниях по убийству Максима Матерухина.

"Он должен быть на пожизненном"

Олег Симороз отметил, что для меня это дело стало принципиальным. Ему было трудно его посещать, но он от имени ветеранского сообщества должен был показать и защитить достойное имя украинского военнослужащего. Ведь адвокаты Артема Косова постоянно манипулировали и называть его военным, хотя он не является участником боевых действий.

Были фразы: "Он ребенка на войну отправлял". Для меня это принципиальные вещи – показать обществу, что нет, украинский ветеран, военнослужащий будет стоять на стороне справедливости. Мы будем отстаивать, чтобы он был на пожизненном,

– подчеркнул активист.

Ветеран отметил, что адвокаты Артема Косова, которые давили на свидетелей, срывали судебные заседания, хотели спекуляции на армии. Поэтому ему важно присутствовать на заседаниях.

Что известно об убийстве Максима Матерухина?