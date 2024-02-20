Сталинские методы и кровавый список: как Путин десятилетиями казнит своих врагов и оппонентов

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16 февраля 2024 года в колонии за полярным кругом в Харпе умер российский оппозиционер Алексей Навальный. Официальной причиной смерти политика российскими властями был объявлен “синдром внезапной смерти”, который официально не признан как диагноз в этой стране.

Впрочем, сейчас ни у кого нет никаких сомнений, что это была спланированная казнь, а убийцей является российский террористический режим во главе с Владимиром Путиным. Эту систему можно смело охарактеризовать как государственный терроризм.

24 Канал напоминает не только о самых громких случаях смерти или убийства противников Путина, но и объясняет первопричины таких шагов диктатора.

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Сталинский почерк, или на кого равняется Путин

Террор и политические убийства являются давними и традиционными средствами государственного управления путинской России. При этом они не являются выдумкой Путина, здесь он лишь старательный подражатель своих предшественников из КГБ (Комитет государственной безопасности – советская спецслужба).

Путин начинал свою карьеру именно в этой структуре и, по его собственным признаниям, в 70-е неоднократно пересекался с теми, кто работал еще при Сталине.



Путин в годы, когда он начинал работать в КГБ / Фото росСМИ

Таким образом, можно смело протянуть мостик между современной путинской Россией и сталинским СССР, где убийства политических оппонентов были поставлены на конвейер, а такие персонажи как Наум Эйтингон и Павел Судоплатов (советские диверсанты и организаторы политических убийств за рубежом) считались легендами и героями.

Так, убийство Симона Петлюры было инсценировано как месть родственника жертв еврейских погромов. Исполнитель ликвидации Соломон Щварцбард был индоктринирован советскими спецслужбами, а сама ликвидация копировала и подражала убийству одного из организаторов геноцида армян в Османской империи Талаат-паши в Берлине в марте 1921 года.

Когда 100 лет спустя в том же Берлине российский агент Красиков убьет посреди белого дня в парке Тиргартен чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, российская пропаганда попытается представить этот акт государственного терроризма как месть отдельного человека (не агента ФСБ, а инженера из Брянска) за события в Чечне.

Именно ими и их единомышленниками были убиты такие выдающиеся деятели украинского освободительного движения как Петлюра, Коновалец, Бандера и многие другие. Уже эти "ликвидации" очертили почерк советских спецслужб, который уже в наше время будут повторять спецслужбы путинской России.

Об этом в очередной раз напомнил и сам Путин в свежем и одновременно "душном" интервью блогеру Карлсону.

Подробнее об этом читайте здесь Старик и Карлсон: пошаговый разбор всего исторического бреда Путина в провальном интервью

Так же со времен СССР тянется любовь киллеров к различным ядам. При этом это делали не только россияне из КГБ (как в случае убийства Бандеры), но и их сателлиты – история с политическим убийством диссидента по приказу болгарского диктатора Тодора Живкова даже превратилась во французскую авантюрную комедию "Укол зонтиком" с Пьером Ришаром, которую потом активно показывали в СССР, как говорится, без задних мыслей.

"Новичок", полоний, Литвиненко и убийство журналистов-расследователей

Во времена Путина история с ядами "ожила" и была использована против врагов российского диктатора. При этом российские убийцы не то что не прятались, а намеренно выставляли свою работу на показ, только этим можно объяснить убийства с помощью уникальных и легко отслеживаемых веществ – полония и боевого газа "Новичок".

Убийства политических оппонентов Путина начались практически сразу после того, как он набрал силу. Таким образом, Россия практически без перерыва перешла из периода криминальных убийств 90-х к политическим убийствам 2000-х.

Одной из самых громких первых ликвидаций стало убийство политика и журналиста-расследователя Юрия Щекочихина. Он расследовал события в "Норд-Осте" и взрывы в России в 1999 году, которые фактически привели Путина к власти.

Это так называемый: по версии российских спецслужб, попытки чеченских боевиков взорвать жилые дома в разных городах России.На самом же деле, очень похоже, что это были операции именно российских силовиков, некоторых, между прочим, даже задержали на месте напуганные жители домов, чем спасли себя и жизни своих соседей.

Щекочихин собирал показания людей и имел инсайды внутри ФСБ, но внезапно заболел в 2003 году и быстро умер – за несколько дней до вылета в США. Его хоронили в открытом гробу и все могли видеть страшные следы действия яда на лице и руках. Результаты медицинского обследования Щекочихина были объявлены государственной тайной. Но родственникам Щекочихина все же удалось переправить образцы с тела в Лондон, где экспертиза установила факт отравления радиоактивным металлом таллием.



Юрий Щекочихин / Фото росСМИ

Другой расследователь взрывов 1999 года и событий вокруг "Норд-Оста" (где российские спецслужбы вместо того, чтобы освободить заложников, убили их вместе с террористами) политик и депутат Госдумы Сергей Юшенков – был убит прямо возле собственного дома на проспекте с символическим названием в честь Свободы.

С Юшенковым активно сотрудничал и был его источником в российских спецслужбах Александр Литвиненко. Он в 2001 году выпустил бестселлер "ФСБ подрывает Россию", в котором рассказал об операциях российских спецслужб против россиян. В частности, о "рязанском сахаре" 1999 года (взрывы в домах в Москве, Буйнакске и Волгодонске), а также убийства политических оппонентов российского режима.

Кроме того, Литвиненко отдельно прошелся по персоне Путина – российского президента в своей следующей книге он представил как педофила и впервые рассказал о том, как Путин еще во времена СССР целовал мальчиков в живот.

Литвиненко попытался скрыться от российских спецслужб в Великобритании, однако недооценил своих бывших собратьев. Те отправили ему в гости давнего товарища – Андрея Лугового, который напоил Литвиненко чаем с редким и очень опасным радиоактивным металлом полонием. Обличитель Путина получил смертельную дозу радиации и умирал в страшных муках на глазах британских медиков. Это произошло в 2006 году и это был в то время первый громкий эпизод политического убийства оппонента Путина за пределами России, хотя на самом деле были и другие.

Убийца Литвиненко – Андрей Луговой избежал наказания (как и его сообщник – Дмитрий Ковтун). Россия демонстративно отказалась от экстрадиции и сейчас Луговой вообще заседает в Государственной думе России и является одним из "ястребов" российской политики. При этом в цивилизованном мире он является официально признанным убийцей.



Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун перед началом пресс-конференции "Дело Литвиненко: год спустя" в Москве, 2007 год / Фото РИА

На этом путинисты не остановились и провели еще множество операций.

Убийство Литвиненко было некой показательной казнью и персональным приветом от Путина, ведь очень редкий полоний имеет уникальный след и может быть легко отслежен до конкретного места в России (что и было сделано). То же самое можно сказать и о боевом нервно-паралитическом газе "Новичок".

О попытке отравить боевым газом "Новичок" в городке Солсбери российского шпиона-оборотня Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году двумя неудачниками-агентами "Петровым" и "Бошировым" (герои России – офицеры Мишкин и Чепига) знают, пожалуй, все.

Также "Новичком" пытались убить других врагов Путина – политика Алексея Навального и (внимание!) литературоведа и автора сатирических стихов о Путине и его режиме (в частности, в одном из них он представлен как "властелин джунглей Пуу") Дмитрия Быкова.

В обоих случаях жертвам удалось выжить благодаря помощи иностранных врачей-профи. Работа российских убийц была настолько "кривой" и они, похоже, вообще не скрывались. Благодаря этому команда Навального вместе с жуналистами-расследователями из Bellingcat раскрыли все детали преступления и установили имена и адреса убийц.

Ими оказались российские офицеры специальных служб, которые за выполнение актов государственного терроризма получали очередные звания и квартиры.

Банальность зла в версии российских спецслужб: смотрите расследование об отравлении Навального

Убийство Политковской: казнь, шокировавшая Россию и мир

Но часто путинисты не заморачивались с уникальными ядами и просто убивали.

Так, например, было с российской журналисткой Анной Политковской. Репортершу "Новой газеты" и известную правозащитницу, которая была последовательным критиком Путина и его чеченского прокси Рамзана Кадырова, убили в 2006 году возле собственного дома.

Но я думаю, что журналисты должны это знать, что степень ее влияния на политическую жизнь в стране была крайне незначительной. Она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным,

– Путин об убийстве Политковской, 10 октября 2006 года, Дрезден.

Были найдены исполнители убийства – чеченцы из окружения Кадырова и даже установлены их гонорары – 150 тысяч долларов, но почему-то все забыли назвать заказчиков.

Один из осужденных за убийство журналистки – Сергей Хаджикурбанов – был завербован на войну в Украине из колонии и сейчас "дослужился" до комбата.

Убийство Анны Политковской стало не только шоком, но и сигналом, что жизнь в России меняется и вместо условного либерализма приходит тоталитарный режим, известный в народе как "кровавая гэбня".



Убийство Анны Политковской шокировало Россию и мир / Фото росСМИ

Тогда, в 2006-м году, не все, к сожалению, это поняли. Для многих это непонимание стоило жизни.

Медленное убийство Магнитского за решеткой

В 2009 году до смерти был доведен политический заключенный Сергей Магнитский. Он осмелился раскрыть некоторые коррупционные схемы российских чиновников и силовиков. За это Магницкого по надуманному обвинению бросили в печально известный следственный изолятор "Матросская тишина". Там он провел в тяжелых условиях почти год и умер за 7 дней до дня, когда его должны были освободить.

При этом результаты экспертизы противоречили одна другой и все указывает на фактическую казнь – Магнитского, похоже, избивали и пытали. Также администрация СИЗО отказала ему в медицинской помощи. Впоследствии российские власти открыто тормозили расследование смерти Магнитского и уничтожили результаты экспертиз.



Сергей Магнитский – еще одна жертва Кремля / Фото росСМИ

Нечто похожее повторится в 2024 году, когда Россия будет прятать от родных тело убитого Навального.

Смерть Магнитского откроет глаза Западу на суть российского режима – будет составлен так называемый санкционный "Список Магнитского", также в США будет принят "Закон Магнитского", который введет персональные санкции против его убийц и тех лиц, которые виновны в нарушении прав человека в России. Впоследствии аналогичные законы примут во многих других государствах, а сама инициатива проложит путь к юридическому обоснованию персональных санкций в отношении россиян, виновных в развязывании войны против Украины.

Убийство вблизи Кремля. Немцов

27 февраля 2015 года перед стенами Кремля – фактически поблизости рабочего кабинета Путина был убит российский политик Борис Немцов, представитель команды "молодых либералов" Ельцина.

Немцов мог позволить себе поддерживать Революцию Достоинства в Украине и на камеру называть Путина й**нутым. Похоже, он рассчитывал на определенный иммунитет, однако не учел точность диагноза, который сам и поставил Путину. Немцова застрелили в спину. На следующий день он планировал во время пресс-конференции рассказать о военных преступлениях России на Донбассе (в то время Россия официально отрицала там свое присутствие).



Убийство Немцова всколыхнуло мир / Фото росСМИ

Убийство было передано на аутсорс людям Рамзана Кадырова, но без сомнений было санкционировано Кремлем. У Кадырова есть свое история политических убийств (например, ликвидации оппонентов Ямадаева, Яндарбиева и убийство Амины Окуевой в Украине и т.д.). Впрочем, разрешение на такую небывалую казнь мог дать только Путин.

По приказу Путина, кстати, лидеры чеченских боевиков также активно ликвидировались. Показательным на фоне смерти Навального является загадочная смерть одного из лидеров повстанцев 35-летнего Салмана Радуева в колонии строгого режима "Белый лебедь". Там его постоянно били и пытали, но медики назвали причиной нейтральные "внутренние кровотечения".

Убийство Пригожина в небе

Как и в истории с убийством Политковской, исполнители убийства Немцова также "наследили" в Украине. Так, непосредственный организатор расстрела Немцова – чеченский коп Руслан Геремеев – контролировал запись тиктоков на руинах Мариуполя в марте 2022 года.Интересно, что на суд по убийству Немцова в декабре 2016 года Геремеев просто не явился, а судьи радостно назначили козлом отпущения его водителя. С тех пор он где-то "скрывался" и впоследствии нашелся в Мариуполе, точнее – в инстаграме Кадырова, который написал: "Мой дорогой БРАТ Руслан Геремеев "Добрый" всегда доводит порученное дело до конца...".

Еще одним политическим убийством, за которое несет прямую ответственность Путин, – это смерть Евгения Пригожина и его приспешников на борту самолета.

Ради этого 23 августа 2023 года не побоялись сбить самолет в небе над Россией. Впоследствии Путин в стиле "она утонула" объявит, что следствием авиакатастрофы, где погиб его "повар" и другие путчисты, было неосторожное обращение с гранатой.

Конечно, ни у кого в России не возникнет по этому поводу никаких вопросов, а результаты экспертиз так и не будут представлены общественности.

Привычка убивать

За время, что Путин у власти, он получил устойчивую репутацию психопата и преступника, что формирует некую "презумпцию виновности", которая предусматривает автоматические подозрения в отношении Путина в случаях резонансных преступлений или несчастных случаях. Закрытость России и чрезмерная власть силовых структур, которые позволяют на государственном уровне фальсифицировать что-либо, только усиливают эффект.

Именно поэтому, на кровавый счет Путина относят немало других смертей. В частности:

Бориса Березовского (официальная версия – самоубийство),

губернатора Красноярского края Михаила Евдокимова в 2006-м (официальная версия – автокатастрофа),

генерала Александра Лебедя в 2002 году.

Более 20 лет по приказам Путина убивали его настоящих и мнимых врагов. В этом Путин и его окружение прямо наследуют сталинские практики.

Сейчас Путин убил Навального. Уже 10 лет он ведет геноцидную войну в Украине – ее жертвами уже стали тысячи гражданских и сотни украинских детей. По приказу Путина уничтожаются целые города, проводятся массовые депортации, тысячи украинских детей похищены и розданы в России неизвестно кому. Как война, так и политические убийства – это две стороны одной медали, и это то, что Путин хочет и планирует делать дальше. Если не будет остановлен.