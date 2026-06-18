Кремль боится это признать: почему в России пытались скрыть убийство офицера

9 июня в Подмосковье было совершено убийство офицера отдела снабжения Главного ракетно-артиллерийского управления Вооружённых сил России Дамира Давыдова. Сначала Кремль не разглашал информацию об инциденте, лишь позже там заявили о неразглашении подробностей расследования. Для российских властей это убийство является настоящим "тревожным сигналом".

Об этом 24 Каналу рассказал журналист-расследователь издания The Insider Христо Грозев, отметив, что в Москве пытались не только скрыть убийство, но и обмануть российское общество. Следственный комитет России сначала предоставил ложные данные, чтобы СМИ не смогли понять, кого именно убили.

Смотрите также "Он недавно вступил в должность": в Кремле истерично отреагировали на план Украины в отношении Крыма

В России пытались скрыть убийство офицера

Дамир Давыдов — это человек, занимающий ключевую позицию в логистике войны. Для Кремля это страшно, ведь инцидент доказывает, что СБУ, которая, по мнению Грозева, совершила убийство, располагает подробной информацией о том, кто занимается логистикой на фронт даже "за кулисами".

Таких людей в России, занимающихся логистикой на втором уровне, сотни, если не тысячи. Они не на фронте, не имеют генеральских званий, поэтому считают, что находятся в безопасности. И когда приходит осознание, что они тоже являются целями украинских спецслужб, это вызывает панику во всей системе,

– пояснил он.

Существуют также предположения, что убийство могли организовать российские силовики. Однако Грозев отметил, что пока для них это очень опасные шаги, несмотря на то, что они хотели бы этого.

Журналист-расследователь об убийстве российского офицера: смотрите видео

Детали убийства российского офицера

Около 5:30 утра в Московской области, в микрорайоне Авиаторов, взорвался автомобиль сразу после того, как водитель начал движение. Важно отметить, что это произошло в микрорайоне, который строили специально для военных.

После этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что об инциденте уже доложили президенту России Владимиру Путину.

Известно, что Давыдов входил в число офицеров, работающих на стыке центрального аппарата Минобороны России и логистических цепочек снабжения боеприпасами военных округов и группировок российских войск.