Про це 24 Каналу розповів журналіст-розслідувач видання The Insider Христо Грозєв, зауваживши, що в Москві намагались не лише приховати вбивство, а й обманути російське суспільство. Слідчий комітет Росії спершу дав неправдиві дані, щоб у ЗМІ не змогли зрозуміти, кого саме вбили.

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В Росії намагались приховати вбивство офіцера

Дамір Давидов – це людина ключового рівня логістики для війни. Для Кремля це страшно, адже інцидент доводить, що СБУ, яке, на думку Грозєва здійснило вбивство, має детальну інформацію щодо того, хто займається логістикою на фронт навіть "за кулісами".

Таких людей в Росії, які займаються логістикою на другому рівні, сотні, якщо не тисячі. Вони не на фронті, не мають генеральських звань, тому вважають, що перебувають у безпеці. І коли є усвідомлення, що вони теж є цілями українських спецслужб, це створює паніку у всій системі,

– пояснив він.

Існують також припущення, що вбивство могли організувати російські силовики. Однак Грозєв зазначив, що поки що для них це дуже небезпечні кроки, попри те, що вони хотіли б цього.

Журналіст-розслідувач про вбивство російського офіцера: дивіться відео

Деталі вбивства російського офіцера

Близько 5:30 ранку Московській області, мікрорайон Авіаторів, вибухнув автомобіль одразу після того, як водій розпочав рух. Важливо зазначити, що це відбулось у мікрорайоні, який зводили спеціально для військових.

Після цього речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що про інцидент уже доповіли президенту Росії Володимиру Путіну.

Відомо, що Давидов входив до числа офіцерів, які працюють на стику центрального апарату Міноборони Росії та логістичних ланцюгів постачання боєприпасів до військових округів та угруповань російських військ.