По сообщениям СМИ, спецслужбы Испании убеждены, что к убийству российского летчика Максима Кузьминова причастна Москва. Летом 2023 года Кузьминов в рамках операции "Синица" перегнал вертолет Ми-8 в Украину.

Испанское издание El Pais отметило, что публично правительство Испании очень осторожно комментирует убийство российского пилота вблизи Аликанте. Особенно это касается вероятной причастности Кремля ко всей ситуации.

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Испания может дать "решительный ответ"

По данным издания, испанские спецслужбы не сомневаются, что за убийством пилота Кузьминова стоит Кремль.

Мы должны позволить Гражданской гвардии выполнять свою работу и продвигать расследование,

– сказала Пилар Аллегриа, пресс-секретарь правительства.

El Pais цитирует собственные источники среди дипломатов, которые отмечают, что дело "очень серьезное", несмотря на то, что испанские правоохранители все еще ищут доказательства. Они также сообщают, что если причастность российских властей подтвердится, Испания даст "решительный ответ".

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В убийстве Кузьминова не было сложных штрихов, которые часто ассоциируют с российскими спецслужбами. Однако издание The Washington Post, со ссылкой на Юджина Румера, бывшего высокопоставленного сотрудника разведки США, пишет, что это убийство было напоминанием всем, кто живет "в изгнании".

Хотя Европа выгнала 400 офицеров российской разведки, уничтожив шпионские сети по всей Европе, Кремль все еще имеет определенные возможности. Вероятно, из-за сокращенного присутствия в Европе, для этого убийства Россия обратилась к преступным сетям.

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