"Поступил как Иуда": российские пропагандисты записали видео с отцом пилота Кузьминова

Отец убитого в Испании российского пилота в Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с украинской разведкой, прокомментировал ситуацию российским пропагандистам. На камеру он назвал сына предателем.

Олег Сиваев, отец Максима Кузьминова, последний раз он видел сына в 2013 году. Тот, по словам отца, тогда рассказал ему, что “учится на Западе и работает летчиком”.

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"Разменялся на мелочь": как отец Кузьминова отреагировал на его смерть

Олег Сиваев осудил своего сына. Он заявил, что тот "поступил как Иуда", переправив вертолет в Украину.

И в то же время мне его жаль, что он разменялся на такую мелочь, предав свою родину, отчизну, своих близких,

– заявил отец пилота.

Он также убежден, что "нигде предателя ни одна сторона не уважала" и "предатель есть предатель".

При этом мужчине значительно больше жаль двух коллег Кузьминова, которые были вместе с ним на борту российского вертолета Ми-8, переправленного на территорию Украины. Во время спецоперации ГУР МО "Синица" их ликвидировали.

Мне очень жаль этих людей, искренне жаль,

– заявил Сиваев.

Заявление отца пилота Кузьминова: смотрите видео

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