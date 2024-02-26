"Поступил как Иуда": российские пропагандисты записали видео с отцом пилота Кузьминова

26 февраля 2024, 17:14
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Отец убитого в Испании российского пилота в Максима Кузьминова, который пошел на сотрудничество с украинской разведкой, прокомментировал ситуацию российским пропагандистам. На камеру он назвал сына предателем.

Олег Сиваев, отец Максима Кузьминова, последний раз он видел сына в 2013 году. Тот, по словам отца, тогда рассказал ему, что “учится на Западе и работает летчиком”.

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"Разменялся на мелочь": как отец Кузьминова отреагировал на его смерть

Олег Сиваев осудил своего сына. Он заявил, что тот "поступил как Иуда", переправив вертолет в Украину.

И в то же время мне его жаль, что он разменялся на такую мелочь, предав свою родину, отчизну, своих близких,
– заявил отец пилота.

Он также убежден, что "нигде предателя ни одна сторона не уважала" и "предатель есть предатель".

При этом мужчине значительно больше жаль двух коллег Кузьминова, которые были вместе с ним на борту российского вертолета Ми-8, переправленного на территорию Украины. Во время спецоперации ГУР МО "Синица" их ликвидировали.

Мне очень жаль этих людей, искренне жаль,
– заявил Сиваев.

 

Заявление отца пилота Кузьминова: смотрите видео

Что предшествовало

  • Напомним, что Максима Кузьминова, который перегнал российский вертолет Ми-8 в Украину и отказался воевать на стороне России, убили в Испании. Киллеры сделали 12 выстрелов, а затем переехали жертву машиной.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ему предлагали оставаться на территории нашей страны, однако пилот уехал в Испанию по собственному желанию. Украинская разведка предупреждала россиянина, что его жизнь в опасности.
  • Известно, что за парнем долго следила целая группа из нескольких человек – они изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам видеонаблюдения в гараже, где и было совершено убийство.

 

Автор: Анастасія Кушпіт