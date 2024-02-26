Олег Сіваєв, батько Максима Кузьмінова, востаннє він бачив сина у 2013 році. Той, за словами батька, тоді розповів йому, що "навчається на Заході та працює льотчиком".

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"Розмінявся на дрібницю": як батько Кузьмінова відреагував на його смерть

Олег Сіваєв засудив свого сина. Він заявив, що той "вчинив як Іуда", переправивши гелікоптер в Україну.

І водночас мені його шкода, що він розмінявся на таку дрібницю, зрадивши свою батьківщину, вітчизну, своїх близьких,

– заявив батько пілота.

Він також переконаний, що "ніде зрадника жодна сторона не поважала" і "зрадник є зрадником".

При цьому чоловікові значно більше шкода двох колег Кузьмінова, які були разом із ним на борту російського вертольота Мі-8, переправленого на територію України. Під час спецоперації ГУР МО "Синиця" їх ліквідували.

Мені дуже шкода цих людей, щиро шкода,

– заявив Сіваєв.

Заява батька пілота Кузьмінова: дивіться відео

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