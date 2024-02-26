Олег Сіваєв, батько Максима Кузьмінова, востаннє він бачив сина у 2013 році. Той, за словами батька, тоді розповів йому, що "навчається на Заході та працює льотчиком".
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"Розмінявся на дрібницю": як батько Кузьмінова відреагував на його смерть
Олег Сіваєв засудив свого сина. Він заявив, що той "вчинив як Іуда", переправивши гелікоптер в Україну.
І водночас мені його шкода, що він розмінявся на таку дрібницю, зрадивши свою батьківщину, вітчизну, своїх близьких,
– заявив батько пілота.
Він також переконаний, що "ніде зрадника жодна сторона не поважала" і "зрадник є зрадником".
При цьому чоловікові значно більше шкода двох колег Кузьмінова, які були разом із ним на борту російського вертольота Мі-8, переправленого на територію України. Під час спецоперації ГУР МО "Синиця" їх ліквідували.
Мені дуже шкода цих людей, щиро шкода,
– заявив Сіваєв.
Заява батька пілота Кузьмінова: дивіться відео
Що передувало
- Нагадаємо, що Максима Кузьмінова, який перегнав російський гелікоптер Мі-8 до України й відмовився воювати на боці Росії, вбили в Іспанії. Кілери зробили 12 пострілів, а потім переїхали жертву машиною.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що йому пропонували залишатися на території нашої країни, однак пілот виїхав до Іспанії за власним бажанням. Українська розвідка попереджала росіянина, що його життя в небезпеці.
- Відомо, що за хлопцем довго стежила ціла група з кількох осіб – вони вивчали його розпорядок дня й отримали доступ до камер відеоспостереження у гаражі, де й було скоєно вбивство.