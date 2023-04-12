Боятся расплаты: реакция российских пропагандистов на жестокую казнь пленника ВСУ
Российские захватчики опубликовали шокирующее видео, на котором изверги жестоко убивают украинского пленного. Реакция вражеских пропагандистов на это видео очень разная.
Многие пророссийские авторы телеграм-каналов, военкоры не на шутку испугались. Россияне понимают, что возмездие ВСУ не за горами, пишет 24 Канал.
Важно Каких доказательств вам еще не хватает: почему мир умалчивает и не замечает преступлений россиян в Украине
"Сделал плохую услугу"
Испуганные пропагандисты считают, что это видео нельзя было публиковать ни в коем случае, как и видео расстрела украинского героя Александра Мациевского. На вражеских пабликах появляются такие комментарии.
Мы уже серьезно измотали бандер, а публикация пыток и казней пленных серьезно поднимает боевой дух чубов и дает им информационные козыри против нас,
– пишет один из пророссийских блоггеров.
А также он добавляет, что "Поздняков (именно блоггер Владислав Поздняков первым опубликовал страшное видео на своем телеграм-канале – 24 Канал) – враг, работающий на иностранную разведку".
Позднякова осуждают за этот поступок и считают, что он оказал плохую услугу самим россиянам, показав их преступления. Ведь пропагандисты понимают, что за это цинично совершенное преступление оккупантов ждет жесткий ответ ВСУ.
Реакция российских пропагандистов на казнь военнопленного: смотрите видео
Впечатлен даже Царев
Больше о видео казни украинского защитника российскими оккупантами
- Видео появилось в сети 11 апреля. На нем снято, как российские оккупанты отрезают голову пленному украинскому военному. Это видео, скорее всего, было записано еще в прошлом году, потому что в кадре видны деревья с зелеными листьями.
- СБУ начало досудебное расследование этого преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Она касается нарушения законов и обычаев ведения войны.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы не забудут и не простят это преступление. Он уверен, что убийцы украинского воина понесут законную ответственность.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что это ужасное видео адресовано российской аудитории. Цель его публикации – усилить в России антиукраинские настроения.
- Тем временем на видео отреагировали рядовые россияне. В общем они "радуются" из увиденного и "одобряют казнь хо*ла".