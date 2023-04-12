Боятся расплаты: реакция российских пропагандистов на жестокую казнь пленника ВСУ

Многие пророссийские авторы телеграм-каналов, военкоры не на шутку испугались. Россияне понимают, что возмездие ВСУ не за горами, пишет 24 Канал.

Важно Каких доказательств вам еще не хватает: почему мир умалчивает и не замечает преступлений россиян в Украине

Испуганные пропагандисты считают, что это видео нельзя было публиковать ни в коем случае, как и видео расстрела украинского героя Александра Мациевского. На вражеских пабликах появляются такие комментарии.

Мы уже серьезно измотали бандер, а публикация пыток и казней пленных серьезно поднимает боевой дух чубов и дает им информационные козыри против нас,

– пишет один из пророссийских блоггеров.

А также он добавляет, что "Поздняков (именно блоггер Владислав Поздняков первым опубликовал страшное видео на своем телеграм-канале – 24 Канал) – враг, работающий на иностранную разведку".

Позднякова осуждают за этот поступок и считают, что он оказал плохую услугу самим россиянам, показав их преступления. Ведь пропагандисты понимают, что за это цинично совершенное преступление оккупантов ждет жесткий ответ ВСУ.

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Впечатлен даже Царев Также на видео отреагировали многие другие российские негодяи – в частности предатель Украины Олег Царев. Он написал в своем паблике, что публиковать такое видео – это преступление. А тем, кто его выкладывает в сеть, он якобы не может найти определения. Россияне традиционно чубятся между собой и ищут виновных. Однако в зверских преступлениях, которые захватчики совершают на территории Украины, виноват каждый совершеннолетний россиянин.

Больше о видео казни украинского защитника российскими оккупантами

Видео появилось в сети 11 апреля. На нем снято, как российские оккупанты отрезают голову пленному украинскому военному. Это видео, скорее всего, было записано еще в прошлом году, потому что в кадре видны деревья с зелеными листьями.

СБУ начало досудебное расследование этого преступления по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Она касается нарушения законов и обычаев ведения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы не забудут и не простят это преступление. Он уверен, что убийцы украинского воина понесут законную ответственность.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что это ужасное видео адресовано российской аудитории. Цель его публикации – усилить в России антиукраинские настроения.

Тем временем на видео отреагировали рядовые россияне. В общем они "радуются" из увиденного и "одобряют казнь хо*ла".

Это ужасное видео казни украинского пленника российскими оккупантами появилось именно в тот момент, когда у врага преимущественно неудачи на фронтах. Никаких успехов распиаренное российское наступление не принесло. И сейчас оккупанты находятся в состоянии тревожного ожидания украинского контрнаступления.