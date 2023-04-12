Реакція ворожих пропагандистів на це відео дуже різна. Багато хто з проросійських авторів телеграм-каналів, воєнкорів не на жарт перелякались. Про це в ефірі 24 Каналу розповів ведучий Андрій Дрозда.
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"Зробив погану послугу"
Налякані пропагандисти вважають, що це відео не можна було публікувати в жодному випадку, як і відео розстрілу українського героя Олександра Мацієвського.
На ворожих пабліках з'являються такі коментарі.
Ми уже серйозно вимоталі бандер, а публікація питок і казнєй плєнних серйозно поднімаєт боєвой дух чубов і даєт їм інформаціонниє козирі протів нас,
– пише один з проросійських блогерів.
А також додає, що "Поздняков (саме блогер Владіслав Поздняков першим опублікував страшне відео на своєму телеграм-каналі – 24 Канал) – ворог, що працює на іноземну розвідку".
Позднякова засуджують за цей вчинок і вважають, що він зробив погану послугу самим росіянам, показавши їхні злочини. Адже пропагандисти розуміють, що за цей цинічно скоєний злочин на окупантів чекає жорстка відповідь ЗСУ.
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Вражений навіть Царьов
"Навіть такий негідник, як Царьов, у якого немає жодних моральних стопів, був вражений тим, що відбулося", – наголосив Андрій Дрозда.
Більше про відео страти українського захисника російськими окупантами
- Відео з'явилось в мережі 11 квітня. На ньому зафільмовано, як російські окупанти відрізають голову полоненому українському військовому. Це відео скоріш за все було записане ще минулого року, тому що в кадрі видно дерева з зеленим листям.
- СБУ почало досудове розслідування цього злочину за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Вона стосується порушення законів та звичаї ведення війни.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці не забудуть та не простять цей злочин. Він впевнений, що вбивці українського воїна понесуть законну відповідальність.
- Омбудсман Дмитро Лубінець зауважив, що це жахливе відео адресовано для російської аудиторії. Мета його публікації – посилити у Росії антиукраїнські настрої.
- Тим часом на відео відреагували пересічні росіяни. Загалом вони "радіють" з побаченого і "схвалюють страту хо*ла".