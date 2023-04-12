Реакція ворожих пропагандистів на це відео дуже різна. Багато хто з проросійських авторів телеграм-каналів, воєнкорів не на жарт перелякались. Про це в ефірі 24 Каналу розповів ведучий Андрій Дрозда.

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Налякані пропагандисти вважають, що це відео не можна було публікувати в жодному випадку, як і відео розстрілу українського героя Олександра Мацієвського.

На ворожих пабліках з'являються такі коментарі.

Ми уже серйозно вимоталі бандер, а публікація питок і казнєй плєнних серйозно поднімаєт боєвой дух чубов і даєт їм інформаціонниє козирі протів нас,

– пише один з проросійських блогерів.

А також додає, що "Поздняков (саме блогер Владіслав Поздняков першим опублікував страшне відео на своєму телеграм-каналі – 24 Канал) – ворог, що працює на іноземну розвідку".

Позднякова засуджують за цей вчинок і вважають, що він зробив погану послугу самим росіянам, показавши їхні злочини. Адже пропагандисти розуміють, що за цей цинічно скоєний злочин на окупантів чекає жорстка відповідь ЗСУ.

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Вражений навіть Царьов Також на відео відреагувало багато інших російських негідників – зокрема зрадник України Олег Царьов. Він написав у своєму пабліку, що публікувати таке відео – це злочин. А тим, хто його викладає в мережу, він не знайшов визначення. Царьов навіть проявив здоровий глузд і не став публікувати відео на своєму телеграм-каналі.

"Навіть такий негідник, як Царьов, у якого немає жодних моральних стопів, був вражений тим, що відбулося", – наголосив Андрій Дрозда.

Зверніть увагу! Це жахливе відео страти українського полоненого російськими окупантами з'явилось саме в той момент, коли ворог має переважно невдачі на фронтах. Жодних успіхів розпіарений російський наступ не приніс. І зараз окупанти перебувають у стані тривожного очікування українського контрнаступу.

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